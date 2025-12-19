Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat ihre Untersuchungen gegen BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen wegen möglicher Irreführung der Verbraucher bei der Leistung ihrer Elektroautos eingestellt - nach einem Entgegenkommen der Autobauer. Die im Februar eingeleiteten Untersuchungen wegen möglicher unlauterer Geschäftspraktiken hatten sich auf die Angaben der Autobauer zur Reichweite der E-Autos, zum Kapazitätsverlust der Batterien und zu Einschränkungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.