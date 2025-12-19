Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat ihre Untersuchungen gegen BYD, Stellantis, Tesla und Volkswagen wegen möglicher Irreführung der Verbraucher bei der Leistung ihrer Elektroautos eingestellt - nach einem Entgegenkommen der Autobauer. Die im Februar eingeleiteten Untersuchungen wegen möglicher unlauterer Geschäftspraktiken hatten sich auf die Angaben der Autobauer zur Reichweite der E-Autos, zum Kapazitätsverlust der Batterien und zu Einschränkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
