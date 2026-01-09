BYD will mit Linghui wohl eine neue Submarke launchen. Diese nimmt verstärkt den weltweit boomenden Ridehailing-Markt ins Visier. Der chinesische Autobauer trifft damit auf einen Markt, der von Uber dominiert wird. Auch Tesla mischt mit. BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen sind ebenfalls aktiv. Doch BYD wählt einen Sonderweg.BYD schärft seine Markenarchitektur und richtet den Blick auf den gewerblichen Einsatz fürs Ridehailing. Mit Linghui entsteht eine neue Submarke, unter der etablierte Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär