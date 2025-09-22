© Foto: Dursun Aydemir - AnadoluBei Geschwindigskeits-Höchstleistungen hatte die VW-Luxusmarke Bugatti lange die Nase vorn. Jetzt schnappt ausgerechnet der chinesische Konkurrent BYD den Deutschen den Rekord weg - mit einem Elektrofahrzeug.Mit 496,22?km/h hat der chinesische Hersteller BYD gemeinsam mit seiner Luxus-Tochter Yangwang die bisherige Bestmarke im Tempowettlauf der Hypercars geknackt. Damit zieht der Yangwang U9X am Bugatti Chiron vorbei und sorgt für Schlagzeilen rund um die Welt. Auf dem Hochgeschwindigkeitsoval im niedersächsischen Papenburg saß der deutsche Rennfahrer Marc Basseng am Steuer des Yangwang. Dank optimalem Winds, trockener Strecke und fein abgestimmter Technik trieb Basseng den Stromer auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
