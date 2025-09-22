"Die Regulatorik schafft kein positives Investitionsklima. Wenn irgendwer meint, ein ideologisches Gesetz zu machen und es dann später umändert, habe ich ein Problem. Weil meine Investitionsentscheidungen sind für 50 Jahre ausgelegt", hat mir heute OMV-Vorstandschef Alfred (Stern) im Klub der Wirtschaftspublizisten gesagt. So verständlich Alfreds Unmut ist - und ja, die Regulatorik in Sachen Energiezukunft gleicht einem Yoyo-Spiel - hinterfrage ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer