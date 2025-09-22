In der Entwicklungspipeline von Bayer gibt es wichtige Fortschritte bei zwei potenziellen Therapien gegen Parkinson. Beide Projekte konnten erfolgreich in die nächste Phase der klinischen Entwicklung überführt werden. Der medizinische Bedarf ist enorm: Laut Bayer betrifft die Erkrankung weltweit mehr als zehn Millionen Menschen und die Parkinson-Krankheit sei die zweithäufigste und am schnellsten wachsende neurodegenerative Erkrankung.In die zulassungsrelevante Phase-3-Studie exPDite-2 mit dem Zelltherapiekandidaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär