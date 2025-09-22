Social Commerce-Unternehmen setzt zum 40-jährigen Firmen- und Parfumjubiläum neue Akzente

Die Wahl des Lieblingsparfums ist für viele Menschen eine höchstpersönliche Entscheidung. Denn ein Duft ist mehr als nur ein Duft. Er unterstreicht deinen Stil, dein Lebensgefühl und weckt Emotionen bei dir selbst und den Menschen, die dich umgeben. LR Health Beauty weiß bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 1985 um die Wichtigkeit und das Potenzial eines erfolgreichen Duftsortiments. Denn ein wesentlicher Vorteil des Direktvertriebs liegt in der persönlichen Beratung der Kunden durch die selbständigen LR Vertriebspartner.

LR setzt im Duftbereich neue Maßstäbe mit der Einführung gleich zwei neuer Duftkollektionen

"Aufgrund des direkten Feedbacks unserer Vertriebspartner, unseres großen Erfahrungsschatzes und unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse hat LR das Duftportfolio stetig weiterentwickelt. Zum 40-jährigen Jubiläum haben wir diesem Segment jetzt noch einmal die Krone aufgesetzt", betont Jörg Körfer, CEO der LR Gruppe.

Wissenschaftlich belegter Effekt: 18 Düfte für 18 verschiedene Stimmungen

Mit der neuen Duftlinie LR MOOD INFUSION, bestehend aus elf Frauen- und sieben Herrendüften, nutzt LR die Kraft der Mood-Technologie, um Emotionen zu intensivieren und die persönliche Stimmung zu beleben. "Bei der Duft-Mood-Technologie handelt es sich um eine patentierte, neurowissenschaftliche Studie, die belegt, dass Mood Infusion neuronale Marker aktiviert und gezielt Emotionen beeinflusst", betont Dr. Christian Rößle, Vice President Research, Development Quality bei LR. Jedes Eau de Parfum dieser Kollektion entfaltet dabei eine einzigartige Wirkung von erfrischend, über beruhigend bis hin zu anregend. "Bei der Entwicklung haben wir großen Wert auf verbesserte Rezepturen gelegt, die die Duftrichtungen unserer bisherigen Topseller-Parfums widerspiegeln", unterstreicht Rößle, dass LR die Präferenzen seiner treuen Stammkunden bewusst berücksichtigt hat.

Neben einem intensiven Dufterlebnis überzeugt auch das Packaging der neuen Linie mit einem modernen Design mit individueller Farbgebung, einer magnetischen Kappe und nicht zuletzt einem hochwertigen Sprühkopf für exzellenten Duftnebel.

Höchste Qualität und Intensität vereint in einer ultimativen Luxus-Linie

Glamour, Prestige, Stärke und Sinnlichkeit verkörpern die vier Düfte der Kollektion LR ICONIC ELIXIRS. Die zwei Frauen- und zwei Männerparfums umhüllen die Sinne wie flüssiges Gold und lassen die Trägerinnen und Träger strahlen. Dabei garantieren erlesene Inhaltsstoffe wie ägyptische Jasmin und brasilianische Tonkabohne die einzigartige Intensität der edlen High-End-Parfums. "Unsere LR ICONIC ELIXIRS Linie entfacht die Magie höchst seltener und extrem wertvoller Essenzen. Um ein Kilogramm Extrakt der ägyptischen Jasmin eine der kostbarsten Blüten der Welt zu gewinnen, braucht es beispielsweise 800 Kilogramm dieser Blumen. Das Ergebnis: ein ausdrucksstarkes und lang anhaltendes Dufterlebnis mit ganz besonderem Charisma jenseits des Gewöhnlichen", weiß Rößle. Die luxuriöse Verpackung rundet den pompösen Aufschlag der vier Düfte ab und trifft genau den Geschmack echter Connaisseurs.

"Ich freue mich sehr über die Neuausrichtung unseres Duftsegments. Die Vereinfachung des Angebots schafft mehr Orientierung und das verbesserte Qualitätsniveau steigert die Produktperformance enorm, das hat ein erster Pretest mit ausgewählten Vertriebspartnern klar und deutlich gezeigt", unterstreicht Körfer.

Beide Kollektionen sind "Made in Germany" und wurden in Zusammenarbeit mit renommierten Dufthäusern entwickelt.

LR Gruppe

Unter dem Leitmotiv "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen (Westfalen) erfolgreich über seine selbständigen LR Vertriebspartner verschiedene, hochqualitative Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte in 32 Ländern.

