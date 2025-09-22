Das Tochterunternehmen der insolventen Genossenschaft Energiegewinner eG, das sich selbst seit Juli im vorläufigen Insolvenzverfahren befindet, soll das Portfolio der auf Photovoltaik und Wärmepumpen spezialisierten Heimwatt erweitern. Adwin Consulting, ein auf Übernahmen und Akquisen in Insolvenzsituationen spezialisiertes Beratungsunternehmen aus Köln, hat nach eigenen Angaben einen Asset-Deal zur ebenfalls in Köln ansässigen EGT Energietechnik GmbH begleitet. Demnach werden alle 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EGT "nahtlos übernommen", indem das Unternehmen in die Heimwatt GmbH integriert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
