Die MHP Hotel AG (DE000A3E5C24) zeigt sich trotz herausfordernder Marktbedingungen in Bestform. Das erste Halbjahr 2025 markiert einen Wendepunkt für den Münchner Hotelspezialisten. Koenigshof München überzeugt bereits im ersten Jahr: Der Turnaround gelingt vor allem durch strategische Neuausrichtung. Das EBITDA kletterte von minus 1,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf plus 2,3 Millionen Euro. Diese Verbesserung um 3,8 Millionen Euro ist bemerkenswert. Denn sie gelingt in einem schwierigen Umfeld für die Hotelbranche. Besonders der Koenigshof in München erweist sich als Glücksgriff. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt