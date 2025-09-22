Frankfurt/London - Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA und die zahlreichen Krisenherde rund um den Globus treiben den Goldpreis von einem Rekord zum nächsten. Am Montag wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 3.728,36 US-Dollar gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Allein im Vergleich zum Freitag hat sich das Edelmetall um etwa 43 Dollar verteuert. Auch in Euro gerechnet erreichte die Notierung für das Edelmetall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab