© Foto: Philipp Schulze - dpaNach russischen Verletzungen des NATO-Luftraums und Aussichten auf mehr Verteidigungsausgaben steigen deutsche Rüstungsaktien zu Wochenbeginn.Deutsche Rüstungsaktien haben am Montag zugelegt. Auslöser sind erneute Verletzungen des Nato-Luftraums durch Russland und die fehlende Aussicht auf eine Deeskalation. Die Aktien von Rheinmetall stiegen um bis zu 0,8 Prozent und blieben damit nahe am Rekordhoch der Vorwoche. Renk und Hensoldt legten am Vormittag im MDAX um bis zu 5,11 Prozent zu. Beide Titel notieren jedoch weiterhin unter den bereits vor Monaten erreichten Bestmarken. Die Analystin Chloé Lemarié von Jefferies verwies darauf, dass Estland nach einem weiteren russischen Luftraumverstoß …Den vollständigen Artikel lesen ...
