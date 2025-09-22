Anzeige
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003 | Ticker-Symbol: BMW
Xetra
22.09.25 | 17:08
82,14 Euro
-1,35 % -1,12
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
Dow Jones News
22.09.2025 16:27 Uhr
PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 18

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 18

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 18

München (pta000/22.09.2025/15:55 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 21. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 293.324 Stamm- und 111.800 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
15.09.2025  1.300                83,7250                  AQUIS (AQEU) 
15.09.2025  12.279                83,6242                  CBOE Europe (CEUX) 
15.09.2025  4.348                83,6002                  Turquoise (TQEX) 
15.09.2025  15.365                83,6739                  Xetra 
16.09.2025  2.445                83,4598                  AQUIS (AQEU) 
16.09.2025  23.657                83,4259                  CBOE Europe (CEUX) 
16.09.2025  5.234                83,4517                  Turquoise (TQEX) 
16.09.2025  26.516                83,4974                  Xetra 
17.09.2025  6.133                82,8231                  AQUIS (AQEU) 
17.09.2025  46.221                82,7958                  CBOE Europe (CEUX) 
17.09.2025  10.070                82,7338                  Turquoise (TQEX) 
17.09.2025  49.058                82,8258                  Xetra 
18.09.2025  1.004                83,4817                  AQUIS (AQEU) 
18.09.2025  9.110                83,4342                  CBOE Europe (CEUX) 
18.09.2025  2.097                83,3672                  Turquoise (TQEX) 
18.09.2025  7.765                83,3717                  Xetra 
19.09.2025  6.501                83,1624                  AQUIS (AQEU) 
19.09.2025  29.295                83,0987                  CBOE Europe (CEUX) 
19.09.2025  5.032                83,1261                  Turquoise (TQEX) 
19.09.2025  29.894                83,1320                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
15.09.2025  1.089                77,6000                  AQUIS (AQEU) 
15.09.2025  6.547                77,5481                  CBOE Europe (CEUX) 
15.09.2025  1.241                77,5821                  Turquoise (TQEX) 
15.09.2025  16.908                77,5668                  XETR 
16.09.2025  955                 77,1004                  AQUIS (AQEU) 
16.09.2025  6.748                77,6254                  CBOE Europe (CEUX) 
16.09.2025  1.188                77,8207                  Turquoise (TQEX) 
16.09.2025  16.968                77,6880                  Xetra 
17.09.2025  675                 77,0795                  AQUIS (AQEU) 
17.09.2025  6.796                77,1627                  CBOE Europe (CEUX) 
17.09.2025  1.246                77,0884                  Turquoise (TQEX) 
17.09.2025  17.251                77,0940                  Xetra 
18.09.2025  159                 77,2264                  AQUIS (AQEU) 
18.09.2025  6.025                77,3055                  CBOE Europe (CEUX) 
18.09.2025  1.191                77,3048                  Turquoise (TQEX) 
18.09.2025  12.610                77,2672                  Xetra 
19.09.2025  321                 76,7299                  AQUIS (AQEU) 
19.09.2025  4.543                76,8838                  CBOE Europe (CEUX) 
19.09.2025  1.152                76,9770                  Turquoise (TQEX) 
19.09.2025  8.187                77,0456                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758549300019 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 09:55 ET (13:55 GMT)

© 2025 Dow Jones News
