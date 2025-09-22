DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 18
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta000/22.09.2025/15:55 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 21. September 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 293.324 Stamm- und 111.800 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 15.09.2025 1.300 83,7250 AQUIS (AQEU) 15.09.2025 12.279 83,6242 CBOE Europe (CEUX) 15.09.2025 4.348 83,6002 Turquoise (TQEX) 15.09.2025 15.365 83,6739 Xetra 16.09.2025 2.445 83,4598 AQUIS (AQEU) 16.09.2025 23.657 83,4259 CBOE Europe (CEUX) 16.09.2025 5.234 83,4517 Turquoise (TQEX) 16.09.2025 26.516 83,4974 Xetra 17.09.2025 6.133 82,8231 AQUIS (AQEU) 17.09.2025 46.221 82,7958 CBOE Europe (CEUX) 17.09.2025 10.070 82,7338 Turquoise (TQEX) 17.09.2025 49.058 82,8258 Xetra 18.09.2025 1.004 83,4817 AQUIS (AQEU) 18.09.2025 9.110 83,4342 CBOE Europe (CEUX) 18.09.2025 2.097 83,3672 Turquoise (TQEX) 18.09.2025 7.765 83,3717 Xetra 19.09.2025 6.501 83,1624 AQUIS (AQEU) 19.09.2025 29.295 83,0987 CBOE Europe (CEUX) 19.09.2025 5.032 83,1261 Turquoise (TQEX) 19.09.2025 29.894 83,1320 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 15.09.2025 1.089 77,6000 AQUIS (AQEU) 15.09.2025 6.547 77,5481 CBOE Europe (CEUX) 15.09.2025 1.241 77,5821 Turquoise (TQEX) 15.09.2025 16.908 77,5668 XETR 16.09.2025 955 77,1004 AQUIS (AQEU) 16.09.2025 6.748 77,6254 CBOE Europe (CEUX) 16.09.2025 1.188 77,8207 Turquoise (TQEX) 16.09.2025 16.968 77,6880 Xetra 17.09.2025 675 77,0795 AQUIS (AQEU) 17.09.2025 6.796 77,1627 CBOE Europe (CEUX) 17.09.2025 1.246 77,0884 Turquoise (TQEX) 17.09.2025 17.251 77,0940 Xetra 18.09.2025 159 77,2264 AQUIS (AQEU) 18.09.2025 6.025 77,3055 CBOE Europe (CEUX) 18.09.2025 1.191 77,3048 Turquoise (TQEX) 18.09.2025 12.610 77,2672 Xetra 19.09.2025 321 76,7299 AQUIS (AQEU) 19.09.2025 4.543 76,8838 CBOE Europe (CEUX) 19.09.2025 1.152 76,9770 Turquoise (TQEX) 19.09.2025 8.187 77,0456 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
