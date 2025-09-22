© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Nati HarnikWarren Buffett baut seine Japan-Wette aus: Berkshire Hathaway steigt bei Mitsui über die 10 Prozent-Marke. Auch die anderen Handelshäuser könnten bald folgen.Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat ihren Anteil am japanischen Handelshaus Mitsui & Co. aufgestockt und ist damit zu einem der größten Aktionäre des Konzerns geworden. Wie Mitsui am Montag mitteilte, hält Berkshire nun mindestens 10 Prozent der Stimmrechte. Zudem sei es möglich, dass der US-Konzern seinen Anteil künftig weiter ausbaut. Buffett investiert bereits seit 2019 in die fünf größten japanischen Handelshäuser, die als Sogo Shosha bekannt sind. Dazu zählen Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui und …Den vollständigen Artikel lesen ...
