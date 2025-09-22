BYD (ISIN CNE100000296) geriet am Montag in Hongkong unter spürbaren Druck, nachdem Berichte über einen vollständigen Ausstieg von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway die Runde machten. Laut CNBC hat die seit 2008 bestehende Beteiligung damit ihr Ende gefunden - ein symbolträchtiger Schritt, denn der Einstieg zu Zeiten von Charlie Munger gilt als einer der bekanntesten Wetten auf Chinas Elektroauto-Zukunft. Die Aktie reagierte negativ und fiel um 3,35 Prozent auf 109,70 Hongkong-Dollar. Im Markt wird nun diskutiert, ob der Abgang eines solch prominenten Ankerinvestors die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
