Nakiki SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vertrag

Nakiki SE: Verhandlungen über eine Minderheitsbeteiligung an der Companexis LLC



22.09.2025 / 16:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Nakiki SE gibt bekannt, dass sie exklusive Verhandlungen mit der US-amerikanischen Companexis LLC über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung aufgenommen hat.



Companexis ist auf den Aufbau einer globalen Plattform für compliance-relevante Unternehmensdaten spezialisiert und plant eine Blockchain-Integration.



Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300











