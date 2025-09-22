EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Vertrag
Die Nakiki SE gibt bekannt, dass sie exklusive Verhandlungen mit der US-amerikanischen Companexis LLC über den Erwerb einer Minderheitsbeteiligung aufgenommen hat.
Companexis ist auf den Aufbau einer globalen Plattform für compliance-relevante Unternehmensdaten spezialisiert und plant eine Blockchain-Integration.
