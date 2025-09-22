Am Freitag hat die Porsche AG Anleger mit einer erneuten Gewinnwarnung geschockt. Der Sportwagenbauer stoppt zentrale Elektroprojekte, verbucht Milliardenlasten und senkt seine Renditeziele deutlich. Die Aktie bricht ein, Porsche scheidet aus dem DAX aus. Auch die Volkswagen-Vorzüge steht unter Druck.Zum vierten Mal im laufenden Jahr hat die Porsche AG eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Der Konzern stoppt ein geplantes Elektro-SUV oberhalb des Cayenne, verlängert die Laufzeiten bestehender Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär