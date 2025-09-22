Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH



22.09.2025

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE Company Name: Verve Group SE ISIN: SE0018538068 Reason for the research: M&A Recommendation: Kaufen from: 22.09.2025 Target price: €5,10 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,80 auf EUR 5,10.



Zusammenfassung:

Verve hat den M&A-Hebel gezogen und nacheinander die acardo Group AG, einen in Deutschland ansässigen Anbieter von Lösungen für Shopper-Aktivierung und digitale Coupons, sowie Captify Technologies Ltd, eine Suchintelligenzplattform, übernommen. Die beiden Transaktionen verschaffen Verve einen guten Zugang zu Einzelhandelsnetzwerken (acardo), tragen zur Steigerung messbarer Ergebnisse für Demand-Side-Kunden bei (beide) und stärken die Vertriebsmannschaften von Verve in den USA und Europa (beide). Die kombinierten Transaktionen sollen auf normalisierter Pro-forma-Basis für das Gesamtjahr 2025E einen Umsatz von €56 Mio. und ein EBITDA von €11 Mio. beitragen, aber aufgrund der jeweiligen Abschlussdaten am 1. Oktober und 16. September bleiben die aktualisierten Kennzahlen innerhalb der Guidance für 2025. Die KPIs dürften nun jedoch mit den Beiträgen für das zweite Halbjahr 2025 über den Mittelwerten liegen: Wir haben unsere Prognose entsprechend angepasst, und unser DCF weist nun einen fairen Wert von €5,10 pro Aktie aus (zuvor: €4,80). Die Neuzugänge scheinen strategisch gut zum Mutterunternehmen Verve zu passen, und wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 115%).



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.80 to EUR 5.10.



Abstract:

Verve has hit the M&A trail again with back-to-back acquisitions of acardo Group AG, a Germany-based provider of shopper activation and digital couponing solutions, and Captify Technologies Ltd, a search intelligence platform. The two deals give Verve good access to retail networks (acardo), help boost measurable outcomes for Demand Side clients (both), and strengthen Verve's US and European sales forces (both). The combined deals are set to contribute €56m in sales and €11m in EBITDA on a full-year normalised 2025E proforma basis, but the respective 1 October and 16 September closing dates mean that updated financials remain within 2025 guidance. However, the acquisitions' H2/25 contributions mean the KPIs should now land beyond the range midpoints. We have adjusted FBe accordingly, and our DCF model now points to fair value of €5.1 per share (old: €4.8). The newcomers appear a good strategic fit with the Verve mothership, and we reiterate our Buy rating (upside 115%).



You can download the research here: VRV_GR-2025-09-22_EN



Contact for questions:

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



