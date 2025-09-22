In Deutschland steigt die Zahl der Unternehmensinsolvenzen weiter an: Im August 2025 wurden 11,6?Prozent mehr Insolvenzverfahren eröffnet als im Vorjahresmonat, und auch das erste Halbjahr verzeichnete einen Anstieg von 12,2?Prozent gegenüber 2024.
Besonders betroffen sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Rund 99 Prozent aller Unternehmen zählen zu den KMU, die etwa zwei Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze stellen und über 80? Prozent der Auszubildenden beschäftigen. Ursachen für das zunehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Besonders betroffen sind kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden. Rund 99 Prozent aller Unternehmen zählen zu den KMU, die etwa zwei Drittel aller sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze stellen und über 80? Prozent der Auszubildenden beschäftigen. Ursachen für das zunehmende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog