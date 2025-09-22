NIO (ISIN US62914V1061) hat am Wochenende in Hangzhou unter dem Motto "Grow with the Light" die dritte Generation seines ES8 vorgestellt und zugleich die ET9 Horizon Edition angekündigt. Der ES8 kommt als sechs- oder siebensitzige Executive-Variante, nutzt ein 925-Volt-System, unterstützt 5C-Schnellladen, liefert bis zu 697 PS und beschleunigt in vier Sekunden auf 100 km/h. Die Preise starten bei 406.800 RMB, mit Batterie-Abo bei 298.800 RMB. Bemerkenswert: Die Auslieferungen begannen unmittelbar nach dem Event - ein Signal, dass NIO die Time-to-Market verkürzen will und auf unmittelbare Umsatzimpulse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
