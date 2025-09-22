Tesla steht zum Wochenauftakt gleich mehrfach im Fokus und zählt zu den Top-Aktien an der Nasdaq. Ein neues Kursziel von Piper Sandler sorgt für Rückenwind. Gleichzeitig gibt es Neuigkeiten beim Robotaxi-Projekt. Tesla-Chef Elon Musk setzt zudem ein politisches Signal an höchster Stelle. Für Anleger sind das alles positive Impulse.Die Tesla-Aktie legte am Montag zeitweise um mehr als vier Prozent zu und markierte damit das höchste Niveau seit Dezember. Hintergrund: Analyst Alexander Potter von Piper ...Den vollständigen Artikel lesen ...
