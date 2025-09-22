Paris/London/Zürich - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Montag mit wenig Schwung in die neue Woche gestartet. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 schloss 0,30 Prozent schwächer mit 5.442,05 Punkten. Für den Schweizer SMI ging es dagegen um 0,14 Prozent auf 12.126,14 Punkte nach oben. Ihm half ein deutliches Plus beim Schwergewicht Roche. Der britische FTSE 100 schaffte auch dank freundlicher Rohstoffwerte ein Plus von 0,11 Prozent auf 9.226,68 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab