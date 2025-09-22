Auf der Messe rund um Photovoltaik und Speichersysteme waren Schweizer und europäische Großhändler mit Produkten von Herstellern aus Deutschland, Litauen, Norwegen sowie der Schweiz und natürlich aus China vertreten. Einige Hersteller hatten auch eigene Stände aufgebaut und es gab zudem einen neuen Bereich für Installateure. Der Branchenverband Swissolar erwartet nach 1,8 Gigawatt Photovoltaik-Zubau im Jahr 2024 einen nicht allzu starken Rückgang auf 1,6 Gigawatt im laufenden Jahr und eine Stabilisierung ab 2026. Der Markt ist also aktuell und perspektivisch durchaus interessant, was sich in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
