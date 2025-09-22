Nvidia bleibt der große Taktgeber im KI-Boom. Zum Wochenauftakt hat der Chipriese einen Paukenschlag verkündet: Bis zu 100 Milliarden Dollar will Nvidia in OpenAI investieren - und damit die Expansion des ChatGPT-Entwicklers massiv beschleunigen. Auf diese Nachricht reagiert die Nvidia-Aktie heute deutlich.Im Kern geht es um nichts Geringeres als den Aufbau einer neuen Generation von Super-Rechenzentren. Laut Vereinbarung sollen mindestens zehn Gigawatt an KI-Datenzentren entstehen. Das entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
