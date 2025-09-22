Vigience-Kunden profitieren jetzt davon, dass Salesforce Field Service mit SAP S/4HANA verbunden ist und weltweit in Monaten statt Jahren ausgerollt.

Vigience hat seine Anwendung SAP-integrated Vigience Field Service auf Salesforce AppExchange veröffentlicht, dem führenden Enterprise-Marktplatz für Partner-Apps und -Experten. Die Lösung unterstützt Unternehmen dabei, die Einsatzplanung von Technikern, die Ersatzteillogistik und das Asset-Lifecycle-Management über Prozessintegrationen zu SAP S/4HANA sowie KI-gestützte Workflows mit Salesforce Agentforce zu automatisieren. Da die Anwendung vollständig auf der Low-Code-Salesforce Platform bereitgestellt wird, können Unternehmen sie ohne individuelle Middleware oder separate Datenspeicher länderübergreifend ausrollen.

Verfügbarkeit auf AppExchange: SAP-integrated Vigience Field Service

SAP-INTEGRATED VIGIENCE FIELD SERVICE

Große Industrieunternehmen verlassen sich auf SAP, um Personen, Teile, Verträge und Abrechnung zu steuern. Vigience Field Service bringt diese Daten in Salesforce Field Service und ermöglicht Disponenten:

SAP-Stammdaten, Serviceverträge und Garantien direkt in Salesforce einzusehen

Techniker basierend auf aktuellen SAP-HR-Skills und Verfügbarkeiten zuzuweisen

Ersatzteile, Fahrzeugbestände und Sendungen im Salesforce-Konsole-Workflow zu steuern

Angebote in Salesforce zu erstellen und Rechnungen automatisch an SAP Finance zu übergeben

Da die App vorintegriert mit SAP und 100% nativ auf Salesforce ist, können Kunden die Lösung in wenigen Wochen einführen und flexibel an neue Anforderungen anpassen.

Stimmen zur Neuigkeit

"Die heutige Veröffentlichung bietet Serviceorganisationen einen sofort nutzbaren Weg zu modernen, SAP-verbundenen Field-Service-Prozessen auf Salesforce", sagt Markus Stierli, CEO von Vigience. "Wir wollen Integrationskomplexität eliminieren, damit Teams außergewöhnliche Serviceerlebnisse liefern können."

"Vigience Field Service ist eine willkommene Ergänzung von AppExchange, weil die Lösung die nahtlose Verbindung zwischen Salesforce und SAP S/4HANA herstellt und damit die digitale Transformation unserer Kunden beschleunigt", sagt Brian Landsman, CEO AppExchange and Global Partnerships. "AppExchange entwickelt sich stetig weiter, um Kunden mit den richtigen Apps und Experten zu verbinden."

Salesforce AppExchange ist der führende Enterprise-Marktplatz für Partner-Apps und Experten. Seit 2006 umfasst die Plattform über 9.000 Apps und Experten sowie mehr als 13 Millionen Installationen. AppExchange verbindet Unternehmen jeder Größe mit sofort einsetzbaren oder anpassbaren Lösungen und Salesforce-zertifizierten Beratern.

Über Vigience

Vigience Inc. ist ein unabhängiger Softwareanbieter, gegründet von ehemaligen SAP-Produktentwicklungsexperten, mit Hauptsitz in San Francisco sowie Büros in Zürich und Tokio. Vigience liefert vorkonfigurierte, SAP-integrierte Lösungen für Salesforce, mit denen globale Unternehmen Kunden- und Serviceerlebnisse modernisieren, während SAP das System of Record bleibt.

Mehr unter www.vigience.com/fsm.

