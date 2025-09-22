Anzeige / Werbung

FedEx Aktie aktuell: Belastung durch Zölle, aber starke US-Nachfrage. Lohnt sich der Einstieg?

FedEx, 1971 gegründet und 1973 mit ersten Night-Flügen von Memphis aus gestartet, hat sich vom Pionier für Overnight-Lieferungen zu einem globalen Logistikriesen entwickelt. Trotz starker Konkurrenz und wiederkehrender Herausforderungen in den Anfangsjahren gelang dem Unternehmen schon Mitte der 1970er Jahre der Durchbruch - seither wuchs FedEx kontinuierlich durch Netzwerkaufbau, internationale Expansion und gezielte Übernahmen. Heute ist FedEx ein Synonym für schnelle, zuverlässige Zustellung, mit Fokus auf E-Commerce, effiziente Lieferketten und nachhaltigere Lösungen wie Elektromobilität in der Zustellung.

Aktuell steht FedEx jedoch im Spannungsfeld globaler Unsicherheiten: Neue Zölle und der Wegfall von Steuervergünstigungen im internationalen Handel belasten die Umsätze, während steigende Kosten und Energiepreise zusätzlichen Druck erzeugen. Auf der anderen Seite sorgt die robuste US-Inlandsnachfrage für stabile Volumina, und Sparprogramme heben die Profitabilität. Mit Maßnahmen wie Flottenoptimierung, Automatisierung und einem geplanten Spin-off des Frachtgeschäfts will FedEx seine Effizienz steigern und künftiges Wachstum absichern. In unserer Analyse werfen wir daher einen Blick auf die neuesten Quartalszahlen, die strategische Ausrichtung und die Frage: Ist die FedEx Aktie auf dem aktuellen Niveau ein Kauf?

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.