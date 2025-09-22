San Jose, Kalifornien und Madrid (ots/PRNewswire) -- Die neu veröffentlichten Systeme beinhalten NVIDIA RTX Pro- und NVIDIA HGX B300-GPUs sowie NVIDIA GB300 NVL72-Komplettlösungen im Rack-Format- Das gesamte KI-Portfolio wird weltweit von Produktionsstätten in den USA, den Niederlanden, Taiwan und Malaysia aus versandt- Neue Edge-optimierte Systeme mit Intel® Xeon® 6 SoC-Prozessoren, NVIDIA Jetson Orin NX und NVIDIA Grace C1Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Komplettanbieter von IT-Lösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute mehrere neue Server vorgestellt und präsentiert seine neuesten KI-optimierten Systeme auf dem Supermicro INNOVATE! Event in Madrid, Spanien. Im Rahmen der kontinuierlichen Erweiterung der Engineering-, Fertigungs- und Vertriebsaktivitäten von Supermicro in der EMEA-Region bietet das INNOVATE!-Event Kunden und Vertriebspartnern die Möglichkeit, sich über die gesamte Produktpalette von Supermicro zu informieren und sich intensiv mit Produktexperten auszutauschen. Darüber hinaus werden die Teilnehmer die Möglichkeit haben, Supermicros Data Center Building Block Solutions® kennenzulernen, die die komplette IT-Infrastruktur für die nächste Generation von Rechenzentren liefern."Auf der Supermicro INNOVATE! 2025 bringen wir unsere Kunden, Partner und die breitere Technologie-Community aus Europa, dem Nahen Osten und Afrika zusammen, um modernste Infrastrukturtechnologien und Lösungen für die Zukunft der KI zu erkunden", erklärte Vik Malyala, Geschäftsleiter und Vorsitzender von Supermicro für die Region EMEA. "Dieses Event unterstreicht unser Engagement, Unternehmen weltweit die fortschrittlichsten und energieeffizientesten Lösungen anzubieten, um bessere Ergebnisse zu erzielen."Die Lösungen von Supermicro werden in enger Zusammenarbeit mit AMD, Intel und NVIDIA entwickelt und gebaut. Dank des modularen Ansatzes von Supermicro lassen sich zahlreiche Konfigurationen schnell zusammenstellen, um die Unterstützung für eine Vielzahl von Workloads zu optimieren, vom Edge bis zum Rechenzentrum. Ob KI-Training im Rechenzentrum oder Edge-Inferenz: Supermicro entwickelt, produziert und liefert Lösungen, die ein schnelles KI-Training und komplexe Inferenz in der Nähe von Datenquellen ermöglichen. Dies reduziert die Netzwerküberlastung und ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung.Die neuesten KI-optimierten Systeme von Supermicro sind nun mit der neuesten Generation von GPUs von NVIDIA, den NVIDIA HGXB300- und NVIDIA GB300 NVL72-Rack-Scale-Lösungen, erhältlich. Viele Systeme sind mit Flüssigkeitskühlung erhältlich, wodurch der Stromverbrauch von Rechenzentren um bis zu 40 % reduziert werden kann.Auf dem Supermicro INNOVATE! EMEA-Event in Madrid wird Supermicro seine neuen KI-Trainingsserver und die Erweiterung seines Edge-Portfolios mit Systemen vorstellen, die für verteilte KI-Workloads optimiert sind und mit Intel Xeon 6 SoC-Prozessoren und NVIDIA Jetson Orin NX ausgestattet sind. Diese Systeme wurden entwickelt, um leistungsstarke und energieeffiziente Lösungen in Umgebungen bereitzustellen, in denen Energie, Kosten und Platz wichtige Faktoren sind. Supermicro stellt ein 1U-System mit geringer Tiefe und NVIDIA Grace C1 vor, das für die Integration von KI in das Funkzugangsnetz ("Radio Access Network", RAN) entwickelt wurde.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/solutions/dcbbs (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4513813-1&h=1143821713&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4513813-1%26h%3D2848281752%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fdcbbs%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fsolutions%252Fdcbbs&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fsolutions%2Fdcbbs)Die neuen Edge-Systeme von Supermicro- ARS-111L-FR: Ein System mit geringer Tiefe, das von einer NVIDIA Grace C1-CPU mit Front-I/O angetrieben wird und für Telekommunikationsschränke konzipiert ist, in denen Platz und Strom knapp sind. Mit bis zu zwei Low-Profile-GPUs, wie beispielsweise der NVIDIA L4 Tensor Core-GPU, und Unterstützung für NVIDIA ConnectX®-7 bietet der ARS-111L-FR Betreibern eine zukunftsfähige, leistungsstarke Plattform, die sowohl KI- als auch Netzwerkdienste am Netzwerkrand bereitstellen kann.- ARS-E103-JONX: Dieses kompakte, lüfterlose System mit NVIDIA Jetson Orin NX wurde für Edge-KI-Workloads im Einzelhandel, in der Fertigung und in anderen Unternehmensumgebungen entwickelt und ist ein hochmoderner KI-Computer für Edge-Anwendungen. Es bietet energieeffiziente, leistungsstarke Dateninferenz mit bis zu 157 TOPS für mehrere gleichzeitige KI-Pipelines in Kombination mit Hochgeschwindigkeits-E/A-Schnittstellenoptionen, darunter 10-Gb-Ethernet, 5G und Wi-Fi-Integration.- SYS-212D-64C-FN8P: Dieses 2U-System mit geringer Tiefe verfügt über einen Intel Xeon 6 SoC-Prozessor mit 64 Kernen und integriertem Intel vRAN Boost, der eine verbesserte Leistung pro Watt für stark frequentierte Netzwerkstandorte im Telekommunikationsnetzwerk bietet. Darüber hinaus verfügt das System über integrierte Zeitsynchronisations- und GNSS-Funktionen sowie 8 integrierte 25-GbE-Ports und die Möglichkeit, weitere Ports über Zusatzkarten hinzuzufügen.Produktfamilien auf der Supermicro INNOVATE!- SuperBlade® - Das Flaggschiff unter den Green-Computing-Lösungen mit maximaler Leistung, höherer Verfügbarkeit und niedrigeren Gesamtbetriebskosten für Aktien- und Optionsbörsen, KI-Inferenz, Visual Computing, EDA, Datenanalyse, HPC, Cloud und Unternehmens-Workloads. Sie unterstützt Dual-Slot-GPUs in voller Höhe und Länge, einschließlich NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition. SuperBlade-Systeme sind entweder in luft- oder flüssigkeitsgekühlter Ausführung erhältlich.- MicroBlade® - Single-Socket-Server-Lösungen mit höchster Dichte und höchster Kosteneffizienz für KI-Inferenz, EDA, Hosting, VDI und Cloud-Workloads. Sie unterstützen auch Dual-Slot-GPUs in voller Höhe und Länge, einschließlich NVIDIA RTX Pro 6000 Server Edition.- Edge - Rechenleistung mit hoher Dichte in kompakten Formfaktoren, optimiert für die Installation am Netzwerkrand. Zwei neue Edge-Systeme, die vorgestellt werden, sind SYS-112D-42C-FN8P und ARS-E103-JONX, die mit NVIDIA Jetson Orin NX ausgestattet sind, dem vielseitigsten KI-Computer für Edge-Anwendungen.- Workstation - Workstation-Leistung und Flexibilität in einem Rackmount-Formfaktor, der Unternehmen, die zentralisierte Ressourcen nutzen möchten, eine höhere Dichte und Sicherheit bietet.- Petascale und Top-Loading Storage - Dichtungsoptimierte Speichersysteme, die für softwaredefinierte Rechenzentren optimiert sind und über einfach zu implementierende 60 oder 90 Laufwerksschächte verfügen.- 1U- und 2U-Rackmount-Plattformen - CloudDC mit Flaggschiff-Leistung, optimiert für Hyper- und Cloud-Rechenzentren, unterstützt bis zu 4 GPUs mit doppelter Breite oder 8 GPUs mit einfacher Breite.- 5U PCIe GPU - Hochflexible, thermisch optimierte Architekturen für die Unterstützung von bis zu 10 GPUs in einem einzigen Gehäuse mit Luftkühlung. Zu den wichtigsten Workloads zählen KI-Inferenz und -Feinabstimmung, 3D-Rendering, Simulation und Cloud-Gaming.Die neuen Systeme werden auf der Supermicro INNOVATE! 2025 vorgestellt und werden für Kunden weltweit verfügbar sein.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Servern, KI, Storage, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt sowie hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt sowie optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden die Optimierung für ihre spezifischen Workloads und Anwendungen. Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell