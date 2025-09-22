© Foto: Richard Drew/AP/dpaNur wenige Tage nach dem angekündigten Intel-Deal steigt Chip-Gigant Nvidia auch bei ChatGPT-Erfinder OpenAI ein. Anleger feiern die Hochzeit im KI-Himmel.Kaum zwei Unternehmen sind so eng mit der KI-Revolution der vergangenen Jahre verbunden wie Nvidia und OpenAI. Nun schließen sich die beiden Schwergewichte der Branche zusammen um den Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur voranzutreiben. Dazu plant Nvidia eine gigantische Investition von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT. Ziel der Partnerschaft ist der Ausbau von OpenAIs Infrastruktur, um den steigenden Bedarf an Rechenleistung für KI-Modelle wie ChatGPT zu decken. Nvidia hatte sich …Den vollständigen Artikel lesen ...
