Die Aktie von US-Pharmakonzern Merck bietet nach einer Talfahrt eine günstige Bewertung, eine hohe Dividendenrendite und damit eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Merck Nach der Kurserholung bei Novo Nordisk in den vergangenen Wochen sowie den Übernahmegerüchten um Pfizer stehen Biotechnologie- und Pharmawerte einmal mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Anlegern. Die Branche profitiert außerdem von überwiegend moderaten Bewertungen und ihrem defensiven Ruf. Das stößt in einem als teuer geltenden Gesamtmarkt auf ein wachsendes Interesse. Auch die in diesem Jahr bislang nicht erfolgreiche Aktie des US-Pharmakonzerns Merck profitierte in …