Spektakuläre Nachrichten aus der Goldbranche: Barrick Mining (ehemals Barrick Gold) erlebt dieser Tage den stärksten Kursschub seit mindestens fünf Jahren. Hintergrund ist eine sensationelle Entdeckung in den USA, die den kanadischen Minenkonzern wieder in die erste Liga katapultieren könnte. Im Fokus steht das Fourmile-Projekt in Nevada.Eine vorläufige Einschätzung zeigt: Dort könnten künftig 600.000 bis 750.000 Unzen Gold pro Jahr gefördert werden. Barrick selbst spricht von "einer der größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
