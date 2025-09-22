EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



22.09.2025 / 21:33 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 15. September 2025 bis einschließlich 19. September 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 63.848 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

15.09.2025 104 111,0000 XETA 16.09.2025 523 110,2849 CEUX 16.09.2025 447 109,9781 TQEX 16.09.2025 542 110,2210 XETA 17.09.2025 3.981 110,2978 CEUX 17.09.2025 2.944 110,1415 TQEX 17.09.2025 3.236 110,2226 XETA 18.09.2025 5.431 109,4154 CEUX 18.09.2025 1.591 109,5473 TQEX 18.09.2025 2.687 109,3757 XETA 19.09.2025 20.719 104,0989 CEUX 19.09.2025 4.489 104,3364 TQEX 19.09.2025 17.154 103,7289 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 19. September 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 427.203 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 22. September 2025

Scout24 SE

Der Vorstand

