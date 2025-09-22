Der chinesische E-Commerce-Riese nimmt Amazon ins Visier: Alibaba versucht, etablierte Marken aus dem Amazon-Kosmos auf seine internationale Plattform AliExpress zu locken. Das Ziel: mehr Reichweite, mehr Umsatz und endlich spürbare Fortschritte auf westlichen Märkten.Nach Informationen von Bloomberg will AliExpress große Marken mit zwei entscheidenden Vorteilen überzeugen: niedrigeren Versandkosten und geringeren Verkaufsgebühren im Vergleich zu Amazon. Parallel sollen auch bekannte Anbieter von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
