New York - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 46.381 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.695 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 24.760 Punkten 0,6 Prozent im Plus.



Die beiden Indizes konnten am Montag neue Rekordwerte verbuchen. Die Hoffnung auf weitere Leitzinssenkungen nach dem jüngsten Schritt der US-Notenbank dürfte bei den Anlegern für Kauflaune gesorgt haben. Gedämpft wurde diese allerdings gleichzeitig wieder durch Verwirrung um die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Gebühren für bestimmte Arbeitsvisa auf 100.000 Dollar anzuheben.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend stärker: Ein Euro kostete 1,1800 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8475 Euro zu haben.



Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 3.747 US-Dollar gezahlt (+1,7 Prozent). Das entspricht einem Preis von 102,08 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 66,57 US-Dollar, das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur