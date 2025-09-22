Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 22 septembre/September 2025) - The common shares of THC Biomed Intl Ltd. will be delisted from the CSE at market close today, September 22, 2025.

THC Biomed Intl Ltd. is currently suspended. See Bulletin 2024-0202.

_________________________________

Les actions ordinaires de THC Biomed Intl Ltd. seront retirées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 22 septembre 2025.

THC Biomed Intl Ltd. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0202.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 22 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s): THC

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)