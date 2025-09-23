Anzeige
Dienstag, 23.09.2025
WKN: A3DMSC | ISIN: AU0000221251 | Ticker-Symbol: WX0
Lang & Schwarz
23.09.25 | 20:26
0,302 Euro
-100,00 % -0,302
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
LEO LITHIUM LIMITED Chart 1 Jahr
LEO LITHIUM LIMITED 5-Tage-Chart
0,2940,30920:27
Firmen im Artikel
FJORD DEFENCE GROUP
FJORD DEFENCE GROUP ASA Chart 1 Jahr
FJORD DEFENCE GROUP ASA0,110+13,64 %
LEO LITHIUM LIMITED0,302-100,00 %
SUMMA DEFENCE OYJ0,024+16,67 %
THC BIOMED INTL LTD0,0110,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.