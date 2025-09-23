The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.09.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2025
.
ISIN Name
AU0000221251 LEO LITHIUM LTD
CA87243W1032 THC BIOMED INTL
FI4000425848 SUMMA DEFENCE OYJ A
NO0010778095 FJORD DEF. GRP. NK 0,70
