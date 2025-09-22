Die Rekordrally an der Wall Street hält an. Am Montag legten die US-Indizes nach schwachem Start erneut zu und schlossen auf Bestmarken. Der S&P 500 kletterte um 0,4 Prozent auf 6.693 Punkte. Der Nasdaq Composite legte 0,7 Prozent auf 22.789 Punkte zu, der Dow Jones gewann 66 Punkte auf 46.382 Zähler. Alle drei Indizes markierten im Handelsverlauf neue Allzeithochs.Getrieben wurde die Erholung einmal mehr von Tech-Werten - allen voran Nvidia. Der Chipkonzern sprang um fast vier Prozent nach oben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
