Montag, 22.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der nächste große KI-Durchbruch in der Frauengesundheit?
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
22.09.25 | 21:59
155,54 Euro
+3,50 % +5,26
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
155,18155,3423:00
155,52155,6822:02
Dow Jones News
22.09.2025 22:51 Uhr
283 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Wieder neue Allzeithochs - Nvidia und OpenAI schüren KI-Fantasie

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach einem verhaltenen Start haben die US-Aktienindizes am Montag im Handelsverlauf Fahrt nach oben aufgenommen und neue Rekordhochs erklommen. Dafür recihten aber schon moderate Gewinne. Die Marktteilnehmer setzten weiter auf sinkende US-Zinsen, nachdem die US-Notenbank in der Vorwoche für den Rest des Jahres noch zwei weitere Senkungen in den Raum gestellt hat. Hinzu kam KI-Fantasie, die Aktien aus dem Technologiesektor mit einem Branchenplus von 4,0 Prozent klar zu den Tagesgewinnern machte.

Der Dow-Jones-Index legte um 0,1 Prozent zu auf 46.382 Punkte. Der breite S&P-500-Index bewegte sich um 0,4 Prozent nach oben und markierte ebenso wie die bis zu 0,7 Prozent festeren Nasdaq-Indizes ein Allzeithoch. Nach ersten Angaben gab es 1.440 (Freitag: 982) Kursgewinner an der Nyse und 1.335 (1.784) Kursverlierer. 49 (64) Titel schlossen unverändert.

Dass der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, sagte, die Risiken einer schwächeren Beschäftigungsentwicklung seien gestiegen, aber die erhöhte Inflation sei nach wie vor ein ernstes Problem, tat den Zinssenkungsspekulationen keinen Abbruch. Auf der anderen Seite warb Stephen Miran in seiner ersten Rede als Fed-Gouverneur für signifikante Zinssenkungen. Der Stimmung zuträglich war außerdem Zuversicht im Hinblick auf künftige US-chinesische Handelsvereinbarungen, nachdem es Fortschritte beim künftigen Umgang mit dem US-Geschäft von TikTok gibt.

Dass wegen des Streits um den US-Haushalt wieder einmal ein sogenannter Shutdown droht, belastete die Kurse nicht. Wenn sich der Kongress nicht auf einen Haushalt einigt, könnten ab dem 1. Oktober Behörden und andere staatliche Einrichtungen geschlossen bleiben.

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite verharrte bei etwa 4,14 Prozent. Der Dollar gab nach, der Euro stieg auf 1,1800 Dollar. Die Perspektive weiter sinkender Zinsen trieb das Gold auf neue Rekordhochs, weil es dadurch als Anlage relativ an Attraktivität gewinnt. Das neue Allzeithoch liegt nun bei 3.752 Dollar. Zuletzt kostete die Feinunze 3.746 Dollar, 1,7 Prozent mehr als am Freitag. Die Ölpreise bewegten sich nur sehr wenig.

Nvidia pumpt 100 Milliarden Dollar in OpenAI

Das KI-Flaggschiff Nvidia heizte die KI-Fantasie an mit der Nachricht einer Zusammenarbeit mit OpenAI. Im Zuge dessen wird Nvidia bis zu 100 Milliarden Dollar in den KI-Entwickler investieren. Nvidia verteuerten sich um 3,9 Prozent.

Apple zogen erneut kräftig an um 4,3 Prozent auf 256,08 Dollar. Für Schwung sorgten jüngste Berichte über ein gutes Bestellaufkommen nach dem neuen iPhone 17. Dazu erhöhte das Analysehaus Wedbush sein Kursziel auf 310 von 270 Dollar. Ein aufgestauter Nachholbedarf bei iPhone-Upgrades könnte sich nun entladen, die frühen Verkäufe des iPhone 17 lägen um 10 bis 15 Prozent über denen des iPhone, so die Analysten.

Metsera machten einen Satz um gut 60 Prozent. Der Pharmariese Pfizer übernimmt den Hersteller von Medikamenten zur Adipositasbehandlung für 7,3 Milliarden Dollar und macht damit Eli Lilly (+0,4%) und Novo Nordisk Konkurrenz. Pfizer schlossen unverändert.

Oracle gewannen 6,3 Prozent. Stützend wirkte ein Bloomberg-Bericht, wonach sich das Datenbanksoftwareunternehmen in Gesprächen mit Meta Platforms über einen 20 Milliarden Dollar schweren Cloud-Auftrag befinden soll. Dazu hatte US-Präsident Trump gesagt, er habe mit Chinas Präsident Xi Jinping eine Vereinbarung über eine US-Übernahme des US-Geschäfts von TikTok gefunden, an der Oracle beteiligt wäre. Derweil wird Oracle künftig von zwei Co-CEOs geführt. Die aktuelle Unternehmenschefin Safra Catz wird Executive Vice Chair des Oracle-Boards, das von Gründer Larry Ellison geführt wird.

Fox Corp. gewannen 2,7 Prozent. Laut Präsident Trump sind Rupert und Lachlan Murdoch wahrscheinlich Teil einer Investorengruppe, die TikTok übernehme. Lachlan Murdoch ist Vorsitzender von News Corp, dem Eigentümer von Dow Jones, und außerdem geschäftsführender Vorsitzender und CEO von Fox Corp. Rupert Murdoch ist emeritierter Vorsitzender von News Corp und Fox.

Kenvue verloren 7,5 Prozent. Auf den Kurs drückte ein Bericht der Washington Post unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, wonach die Trump-Regierung plant, den Wirkstoff des Schmerzmittels Tylenol von Kenvue mit Autismus in Verbindung zu bringen.

Anywhere Real Estate sprangen um 45 Prozent nach oben. Der Immobilienmakler Compass übernimmt den Konkurrenten Anywhere im Rahmen eines Aktientauschs. 

INDEX       zuletzt    +/- %   absolut  +/- % YTD 
DJIA      46.381,54    +0,1%    66,27    +8,9% 
S&P-500     6.693,75    +0,4%    29,39   +13,3% 
NASDAQ Comp   22.788,98    +0,7%   157,50   +17,2% 
NASDAQ 100   24.761,07    +0,5%   134,83   +17,2% 
 
 
DEVISEN      zuletzt    +/- %    0:00  Fr, 17:15  % YTD 
EUR/USD      1,1800    +0,4%   1,1748   1,1750 +13,4% 
EUR/JPY      174,35    +0,3%   173,79   173,81  +6,7% 
EUR/CHF      0,9349    +0,2%   0,9330   0,9344  -0,6% 
EUR/GBP      0,8730    +0,1%   0,8721   0,8718  +5,4% 
USD/JPY      147,75    -0,1%   147,92   147,91  -6,0% 
GBP/USD      1,3516    +0,4%   1,3469   1,3478  +7,6% 
USD/CNY      7,1066    +0,0%   7,1054   7,1038  -1,4% 
USD/CNH      7,1158    +0,0%   7,1153   7,1171  -3,0% 
AUS/USD      0,6599    +0,1%   0,6591   0,6595  +6,5% 
Bitcoin/USD  112.120,60    -2,9% 115.496,40 115.530,00 +22,0% 
 
ROHÖL       zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex      61,93    61,98    -0,1%    -0,05 -13,3% 
Brent/ICE      66,58    66,68    -0,1%    -0,10 -10,9% 
 
 
METALLE      zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold       3.746,68   3.685,10    +1,7%    61,59 +40,4% 
Silber       44,08    43,09    +2,3%    0,99 +49,2% 
Platin      1.206,62   1.198,37    +0,7%    8,25 +36,9% 
Kupfer        4,65     4,63    +0,4%    0,02 +13,1% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2025 16:18 ET (20:18 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.