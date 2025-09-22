Paris - Ousmane Dembélé hat erstmals den Ballon d'Or gewonnen. Der französische Nationalspieler von Paris Saint-Germain erhielt die Auszeichnung am Montagabend im Pariser Théatre du Chatelet.



Der Weltmeister von 2018 führte PSG in der vergangenen Saison zu zahlreichen Erfolgen, darunter der Gewinn der Champions League und des nationalen Doubles. Dembélé ließ unter anderem das spanische Talent Lamine Yamal vom FC Barcelona und seinen portugiesischen Klubkollegen Vitinha hinter sich. Der Franzose erzielte in der Saison 2024/25 in 53 Spielen 35 Tore und überzeugte auch im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand mit zwei Torvorlagen.



Der Titel des besten Trainers ging an Luis Enrique von Paris Saint-Germain, der sich unter anderem gegen den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick durchsetzte. Bei den Frauen gewann Aitana Bonmatí vom FC Barcelona zum dritten Mal in Folge den Ballon d'Or.



Der Ballon d'Or ist ein seit 1956 von der französischen Fußball-Fachzeitschrift "France Football" vergebener Preis an die besten Fußballspieler der vorherigen Saison.





