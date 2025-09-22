VANCOUVER, B.C., 22. September 2025 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR) (FWB: S0J) ("Future Fuels" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen erhalten hat, um die Explorationsaktivitäten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Hornby Basin (das "Projekt Hornby" oder das "Projekt"), das sich rund 95 Kilometer südwestlich von Kugluktuk (Nunavut) befindet, aufzunehmen.

"Der Erhalt der Explorationsgenehmigungen ist ein wichtiger Meilenstein für Future Fuels, da wir jetzt mit den Feldarbeiten auf dem Projekt Hornby beginnen können", sagte Rob Leckie, President und CEO. "Nachdem die Genehmigungen nun vorliegen, freuen wir uns auf den unmittelbaren Beginn unseres Phase-1-Programms."

Genehmigtes Programm 2025

Die genehmigte Feldsaison 2025 läuft von September bis zum Spätherbst und umfasst:

- Eine geophysikalische Gravitationsbodenuntersuchung mit Schwerpunkt im Gebiet des Uransystems Mountain Lake, bestehend aus etwa 540 Gravitationsmessstationen auf 200 Meter voneinander entfernten Linien mit einem Stationsabstand von 100 Metern, die eine Fläche von etwa 12 Quadratkilometern abdecken (Abbildung 1).

- Das Programm wird von Kugluktuk aus mit Hubschraubern unterstützt.

- Es werden möglicherweise weitere Prospektionsarbeiten, geologische Kartierungen und gezielte Gesteins-, Boden- und Geschiebemergelprobenahmen sowie eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung folgen.

Diese hochauflösende Gravitationsuntersuchung, die in Zusammenarbeit mit den Firmen Dahrouge Geological Consulting und EarthEx Geophysical Solutions durchgeführt wird, soll der Erkennung von Alterationssystemen und strukturellen Merkmalen dienen, die für eine diskordanzgebundene Uranmineralisierung und eine in Sedimenten beherbergte Kupfermineralisierung vielversprechend sind (Abbildung 1).

Die Nunavut Planning Commission (NPC) hat bestätigt, dass das vom Unternehmen vorgeschlagene Arbeitsprogramm von der Prüfung durch das Nunavut Impact Review Board (NIRB) ausgenommen ist, da es unter eine in Anhang 12-1 des Nunavut Agreement aufgeführte Kategorie von Arbeiten fällt und keine kumulativen Umweltbedenken aufwirft. Die Aufsichtsbehörden, darunter Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC), die Kitikmeot Inuit Association (KIA) und das Nunavut Water Board, wurden entsprechend informiert.

Abbildung 1: Karte mit den geplanten Gravitationsmessstationen.

Umwelt- und Gemeindeengagement

Future Fuels hat einen umfassenden Umwelt- und Wildtiermanagementplan mit strengen Maßnahmen zur Minimierung von Auswirkungen auf die Karibus, Moschusochsen und Zugvögel umgesetzt, darunter saisonale zeitliche Beschränkungen, Flughöhenprotokolle und Pufferzonen rund um empfindliche Lebensräume. Die Zusammenarbeit mit der Kitikmeot Inuit Association, der Hunters and Trappers Organization und der Gemeinde Kugluktuk wird fortgesetzt, und das Unternehmen setzt sich weiterhin für einen offenen Dialog und die Beteiligung der lokalen Bevölkerung an seinen Explorationsprogrammen ein.

Ausblick auf 2026

Aufbauend auf den Ergebnissen der Feldsaison 2025 plant Future Fuels, im Jahr 2026 seine erste Bohrkampagne im Projekt Hornby Basin durchzuführen. Das geplante Programm sieht Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 10.000 Metern, die Errichtung eines saisonalen Camps und die gesamte logistische Unterstützung vor. Die Anträge für die Bohrgenehmigungen werden voraussichtlich im Herbst 2025 eingereicht.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P. Geo, (NAPEG Licence L5576), ist ein Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Properties. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Projekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby-Becken im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Für das Board of Directors

FUTURE FUELS INC.

Rob Leckie, CEO und Direktor

mailto:info@futurefuelsinc.com

604-681-1568

X: @FutureFuelsInc

http://www.futurefuelsinc.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die Marktbedingungen und die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt Hornby, die geplanten Explorations- und Bewertungsaktivitäten, die derzeit für das Projekt Hornby in Erwägung gezogen werden, die Aussichten der dem Projekt Hornby zugrunde liegenden Mineral-Claims, die sich noch nicht in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befinden, die erwarteten geschäftlichen und betrieblichen Aktivitäten des Unternehmens und die Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und des Ausbaus des Projekts Hornby. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, oder die sich auf den Betrieb, die Leistung, die Entwicklung und die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um seinen gegenwärtigen und zukünftigen Verpflichtungen nachzukommen; dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und möglicherweise nicht zu den gewünschten Ergebnissen führt; dass Mineralexplorationspläne sich ändern und neu definiert werden können, basierend auf einer Reihe von Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen; die Fähigkeit des Unternehmens, Zugang zu Fremd- und Eigenkapitalquellen zu erhalten; Wettbewerbsfaktoren, Preisdruck sowie Angebot und Nachfrage in der Branche des Unternehmens; und allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen. Diese Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen angesehen wurden, als falsch erweisen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81119Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81119&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA36118K1084Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19954541-future-fuels-genehmigungen-phase-1-exploration-weiterentwicklung-projekts-hornby-basin