Berlin - Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu und liegt nun klar vor der Union. Das meldet die "Bild" (Dienstagsausgabe) unter Berufung auf den Meinungstrend des Instituts Insa.



Wäre demnach am Sonntag Bundestagswahl, käme die AfD auf 26 Prozent. Das ist ein halber Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Unionsparteien stehen bei 24,5 Prozent und verlieren einen Punkt zur Vorwoche. Die SPD hält 14,5 Prozent. Zusammen erreichen Union und SPD damit nur noch 39 Prozent.



Wie die "Bild" weiter schreibt, liegen die Grünen bei elf Prozent, die Linke mit einem halben Prozentpunkt Zuwachs bei 11,5 Prozent. BSW und FDP liegen mit vier beziehungsweise 3,5 Prozent unter der Fünf-Prozent-Hürde.



Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Friedrich Merz steht vor der schwierigen Aufgabe, den Trend zu drehen. Olaf Scholz ist daran gescheitert." Für den Insa-Meinungstrend im Auftrag von "Bild" wurden vom 19. bis zum 22. September 2025 insgesamt 2.002 Bürger befragt.





