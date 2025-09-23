EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

tonies® feiert Meilenstein: 10 Millionen Tonieboxen weltweit verkauft



23.09.2025

tonies® feiert Meilenstein: 10 Millionen Tonieboxen weltweit verkauft Die 10-millionste Toniebox von tonies war eine neue Toniebox 2

Tonieboxen wurden in mehr als 100 Ländern aktiviert

Rund 5,5 Millionen verkaufte Tonieboxen in der DACH-Region, fast 3 Millionen in Nordamerika und über 1 Million in Großbritannien

Mehr als 125 Millionen verkaufte Tonie-Figuren LUXEMBURG, 23. September 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit führende interaktive Audio-Plattform für Kinder, hat die Marke von 10 Millionen verkauften Tonieboxen überschritten. Die 10-millionste verkaufte Box war eine neue Toniebox 2 und unterstreicht damit sowohl die Innovationskraft des Unternehmens als auch das Wachstumspotenzial der neuen Generation. Dieser Meilenstein festigt die führende Position von tonies als Marktführer für bildschirmfreie, interaktive Audioerlebnisse für Kinder. Tobias Wann, CEO von tonies, sagt: "Wir sind stolz darauf, die Marke von 10 Millionen verkauften Tonieboxen erreicht zu haben. Was als einfache Idee von zwei Vätern begann, ist heute eine ganz neue Kategorie der kinderfreundlichen, bildschirmfreien Unterhaltung. Es ist großartig zu sehen, wie viele Familien auf der ganzen Welt darauf setzen. Die Zahlen sprechen für sich: tonies ist Innovator und klarer Weltmarktführer in unserem Segment. Die ersten 10 Millionen Tonieboxen wurden in fast neun Jahren verkauft und bilden das Fundament unserer globalen Plattform. Mit der Toniebox 2 bauen wir auf diesem Erfolg auf - und ich bin überzeugt, dass die nächsten 10 Millionen Boxen deutlich schneller folgen werden." Ginny McCormick, CXO von tonies, ergänzt: "10 Millionen verkaufte Tonieboxen zeigen die zeitlose Faszination von Audio in einer Welt voller Bildschirme. Familien entscheiden sich für tonies, weil wir Kindern echte Unabhängigkeit ermöglichen - sicher, bildschirmfrei und ohne Kompromisse. Mit der Toniebox 2 erweitern wir dieses Versprechen und schaffen noch reichhaltigere Erlebnisse, die Eltern ein gutes Gefühl geben und Kindern mehr Freiraum zum Spielen und Lernen lassen. Das Potenzial des Zuhörens ist längst nicht ausgeschöpft - wir stehen erst am Anfang einer spannenden Reise." Tonieboxen wurden bereits in über 100 Ländern aktiviert. Im DACH-Raum wurden rund 5,5 Millionen Boxen verkauft - damit ist die Marke fest im Familienalltag verankert, jede zweite Familie mit kleinen Kindern besitzt eine Toniebox. In Nordamerika, das innerhalb von vier Jahren zum umsatzstärksten Markt für Tonies geworden ist, wurden bis heute rund 2,9 Millionen Boxen verkauft. In Großbritannien wurde kürzlich die Marke von 1 Million überschritten. Die 10-millionste Toniebox ist mehr als nur eine Zahl - sie markiert den Beginn einer neuen Ära. Dieser Meilenstein unterstreicht die weltweite Relevanz der Mission von tonies - Kindern sinnvolle, bildschirmfreie Erlebnisse zu bieten, die Fantasie und Selbstständigkeit fördern - und bereitet den Weg für das nächste Kapitel. Mit einer komplett neuen Generation seines Kernprodukts schafft tonies neue Möglichkeiten für die kindliche Entwicklung und legt das Fundament für weiteres globales Wachstum und Innovationen in den kommenden Jahren. Die Toniebox 2 ist die wichtigste Innovation des Unternehmens seit seiner Gründung. Sie baut auf allem auf, was Familien bereits an der Original-Box schätzen, und erweitert das Erlebnis um neue Funktionen. Mit Tonieplay hat tonies eine völlig neue Art des Spielens eingeführt: Das interaktive, bildschirmfreie Spielerlebnis lädt Kinder ein, eigene Geschichten und Lernwege in Spielen, Quizzen, Abenteuern und Herausforderungen zu gestalten und geht dabei über das reine Zuhören hinaus. Mit der neuen Altersfreigabe ab 1 Jahr und der Erweiterung um bildschirmfreie Spiele durch Tonieplay vergrößert tonies zudem das Produkt- und Zubehörportfolio und erweitert seine Alterszielgruppe deutlich - von bisher 3-7+ Jahren auf jetzt 1-9+. Über tonies tonies® ist die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder mit mehr als 10 Millionen verkauften Tonieboxen und über 125 Millionen verkauften Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. tonies wurde 2014 von zwei Vätern in Deutschland gegründet, wo mittlerweile jedes zweite Kind eine Toniebox besitzt. Das Unternehmen überträgt sein erfolgreiches Geschäftsmodell in internationale Märkte und expandiert weltweit, um Kindern auf der ganzen Welt die Freude und Magie interaktiver Audiounterhaltung und -bildung zu bringen. Die Produkte sind in über 28 Ländern auf vier Kontinenten erhältlich - mit weiteren Ländern in Planung. Tonieboxen wurden bereits in über 100 Ländern aktiviert. tonies' Portfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies, die auf die Toniebox gestellt werden können, sowie mehr als 4.400 digitale Inhalte über mytonies (Audiothek und App) - von tonies-Originalproduktionen bis hin zu Inhalten von mehr als 400 Lizenzpartnern weltweit, darunter Disney, Warner Bros., NBC Universal, Mattel, Marvel, Paramount, Hasbro, Universal, Sony Music und vielen mehr. Mit einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rund 274 Minuten pro Woche ist die Toniebox der perfekte Alltagsbegleiter für Kinder. tonies beschäftigt mehr als 560 Mitarbeitende, erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Gruppenumsatz von 481 Millionen Euro (+33 % gegenüber dem Vorjahr) und ist an der Frankfurter Börse notiert (tonies SE). Medienkontakt Christian Steinhof

Leiter Globale Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 171 121 0279

E-Mail: christian.steinhof@tonies.com Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com // press@tonies.com



