Der Auftakt in die neue Handelswoche verlief für die im laufenden Börsenjahr ohnehin nicht gerade erfolgsverwöhnten Anteilseigner der DHL Group alles andere als erfreulich. So verbilligten sich die Anteilscheine des Bonner Logistikriesen am Ende des Tages um weitere zwei Prozent auf nun nur noch 37,05 Euro.Damit notieren die DAX-Titel auf dem niedrigsten Niveau seit Mai. Zum Vergleich: Nach einem durchaus positiven Auftakt in das neue Börsenjahr kletterten die DHL-Papiere zunächst bis auf 44,27 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär