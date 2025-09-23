FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 23
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
22 September 2025
Number of ordinary shares purchased
134,884
Weighted average price paid (p)
217.15
Highest price paid (p)
218.60
Lowest price paid (p)
214.20
Following the above purchase, FirstGroup holds 187,043,494 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,651,521.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 22 September 2025 is 563,651,521. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
217.19
70,885
BATE
217.14
46,292
CHIX
217.01
12,579
TRQX
217.03
5,128
Individual Transactions
22/09/2025
16:16:55
175
218.60
XLON
00041948271TRLO0
22/09/2025
16:16:55
470
218.60
XLON
00041948270TRLO0
22/09/2025
16:10:10
915
218.00
BATE
00041948016TRLO0
22/09/2025
16:10:10
2314
218.00
XLON
00041948015TRLO0
22/09/2025
16:03:29
528
218.00
BATE
00041947699TRLO0
22/09/2025
16:03:00
322
218.20
TRQX
00041947684TRLO0
22/09/2025
16:00:41
488
218.00
XLON
00041947623TRLO0
22/09/2025
16:00:41
538
218.00
BATE
00041947621TRLO0
22/09/2025
16:00:41
992
218.00
XLON
00041947622TRLO0
22/09/2025
16:00:41
728
218.00
CHIX
00041947620TRLO0
22/09/2025
|
16:00:10
619
218.00
BATE
00041947612TRLO0
22/09/2025
15:59:28
551
218.00
BATE
00041947573TRLO0
22/09/2025
15:57:50
1259
217.80
XLON
00041947512TRLO0
22/09/2025
15:55:35
670
217.80
XLON
00041947393TRLO0
22/09/2025
15:49:31
744
217.80
XLON
00041947152TRLO0
22/09/2025
15:49:31
541
217.80
BATE
00041947151TRLO0
22/09/2025
15:49:29
1759
217.80
XLON
00041947150TRLO0
22/09/2025
15:49:29
907
217.80
BATE
00041947148TRLO0
22/09/2025
15:49:29
968
217.80
CHIX
00041947147TRLO0
22/09/2025
15:49:29
493
217.80
TRQX
00041947149TRLO0
22/09/2025
15:48:36
644
218.20
XLON
00041947109TRLO0
22/09/2025
15:48:36
597
217.80
BATE
00041947108TRLO0
22/09/2025
15:47:01
606
217.80
BATE
00041947033TRLO0
22/09/2025
15:47:01
287
217.60
CHIX
00041947032TRLO0
22/09/2025
15:43:55
272
218.00
XLON
00041946895TRLO0
22/09/2025
15:43:55
986
218.00
XLON
00041946894TRLO0
22/09/2025
15:43:02
592
217.80
BATE
00041946849TRLO0
22/09/2025
15:30:41
364
217.20
XLON
00041946470TRLO0
22/09/2025
15:30:22
505
217.40
BATE
00041946452TRLO0
22/09/2025
15:30:22
658
217.40
XLON
00041946451TRLO0
22/09/2025
15:29:33
1108
217.40
BATE
00041946439TRLO0
22/09/2025
15:25:00
626
217.40
XLON
00041946315TRLO0
22/09/2025
15:25:00
906
217.40
XLON
00041946314TRLO0
22/09/2025
15:18:50
733
217.40
XLON
00041946119TRLO0
22/09/2025
15:18:50
405
217.40
BATE
00041946118TRLO0
22/09/2025
15:18:50
293
217.40
TRQX
00041946120TRLO0
22/09/2025
15:15:58
675
217.40
CHIX
00041945821TRLO0
22/09/2025
15:15:17
728
217.40
XLON
00041945796TRLO0
22/09/2025
15:15:17
683
217.40
BATE
00041945795TRLO0
22/09/2025
15:15:17
1580
217.40
XLON
00041945794TRLO0
22/09/2025
15:15:17
878
217.40
BATE
00041945793TRLO0
22/09/2025
15:15:00
327
217.80
XLON
00041945787TRLO0
22/09/2025
15:15:00
67
217.80
XLON
00041945786TRLO0
22/09/2025
15:14:16
329
217.40
BATE
00041945773TRLO0
22/09/2025
15:13:04
353
217.80
XLON
00041945728TRLO0
22/09/2025
15:13:04
141
217.80
XLON
00041945727TRLO0
22/09/2025
15:11:08
257
217.80
XLON
00041945662TRLO0
22/09/2025
15:11:08
117
217.80
XLON
00041945661TRLO0
22/09/2025
15:11:08
5
217.80
XLON
00041945660TRLO0
22/09/2025
15:10:16
386
217.40
BATE
00041945634TRLO0
22/09/2025
15:09:12
64
217.80
XLON
00041945602TRLO0
22/09/2025
15:09:12
425
217.80
XLON
00041945601TRLO0
22/09/2025
15:07:16
21
217.80
XLON
00041945556TRLO0
22/09/2025
15:07:16
375
217.80
XLON
00041945555TRLO0
22/09/2025
15:05:20
44
217.60
XLON
00041945494TRLO0
22/09/2025
15:05:20
60
217.60
XLON
00041945493TRLO0
22/09/2025
15:05:20
107
217.60
XLON
00041945492TRLO0
22/09/2025
15:05:20
261
217.60
XLON
00041945491TRLO0
22/09/2025
15:05:20
954
217.40
XLON
00041945490TRLO0
22/09/2025
15:05:20
1135
217.40
BATE
00041945489TRLO0
22/09/2025
15:01:05
1095
217.40
BATE
00041945355TRLO0
22/09/2025
15:01:05
792
217.40
CHIX
00041945354TRLO0
22/09/2025
15:01:05
272
217.40
TRQX
00041945356TRLO0
22/09/2025
15:01:03
481
217.80
XLON
00041945353TRLO0
22/09/2025
15:01:03
70
217.80
XLON
00041945352TRLO0
22/09/2025
15:01:03
321
217.80
XLON
00041945351TRLO0
22/09/2025
14:52:13
1681
217.40
XLON
00041945141TRLO0
22/09/2025
14:52:09
753
217.40
XLON
00041945139TRLO0
22/09/2025
14:52:09
168
217.40
XLON
00041945138TRLO0
22/09/2025
14:52:09
126
217.40
XLON
00041945137TRLO0
22/09/2025
14:52:09
934
217.20
XLON
00041945136TRLO0
22/09/2025
14:52:09
949
217.20
BATE
00041945135TRLO0
22/09/2025
14:52:09
80
217.20
BATE
00041945134TRLO0
22/09/2025
14:50:20
281
217.20
BATE
00041945087TRLO0
22/09/2025
14:44:47
612
217.40
XLON
00041944959TRLO0
22/09/2025
14:44:47
574
217.40
XLON
00041944958TRLO0
22/09/2025
14:44:47
767
217.40
BATE
00041944956TRLO0
22/09/2025
14:44:47
570
217.40
BATE
00041944957TRLO0
22/09/2025
14:44:47
942
217.20
XLON
00041944954TRLO0
22/09/2025
14:44:47
446
217.20
BATE
00041944953TRLO0
22/09/2025
14:44:47
568
217.20
TRQX
00041944955TRLO0
22/09/2025
14:44:43
569
217.40
BATE
00041944952TRLO0
22/09/2025
14:41:15
689
217.40
XLON
00041944856TRLO0
22/09/2025
14:41:15
640
217.40
BATE
00041944855TRLO0
22/09/2025
14:40:17
976
217.40
XLON
00041944837TRLO0
22/09/2025
14:40:17
638
217.40
BATE
00041944835TRLO0
22/09/2025
14:40:17
734
217.40
CHIX
00041944836TRLO0
22/09/2025
14:21:05
724
217.20
CHIX
00041944380TRLO0
22/09/2025
14:21:05
648
217.20
XLON
00041944379TRLO0
22/09/2025
14:21:05
648
217.20
BATE
00041944378TRLO0
22/09/2025
14:15:20
688
217.20
XLON
00041944192TRLO0
22/09/2025
14:00:54
703
216.80
XLON
00041943917TRLO0
22/09/2025
14:00:54
410
216.80
BATE
00041943916TRLO0
22/09/2025
14:00:24
1269
217.00
XLON
00041943911TRLO0
22/09/2025
14:00:24
305
217.00
TRQX
00041943910TRLO0
22/09/2025
13:59:40
527
217.00
BATE
00041943861TRLO0
22/09/2025
13:57:40
526
217.40
XLON
00041943825TRLO0
22/09/2025
13:50:54
846
217.20
BATE
00041943688TRLO0
22/09/2025
13:50:54
2058
217.40
BATE
00041943687TRLO0
22/09/2025
13:50:54
155
217.40
XLON
00041943686TRLO0
22/09/2025
13:50:54
410
217.40
XLON
00041943685TRLO0
22/09/2025
13:50:54
950
217.40
XLON
00041943684TRLO0
22/09/2025
13:50:54
338
217.40
XLON
00041943683TRLO0
22/09/2025
13:50:54
307
217.40
XLON
00041943682TRLO0
22/09/2025
13:50:54
751
217.20
XLON
00041943681TRLO0
22/09/2025
13:50:54
32
217.20
XLON
00041943680TRLO0
22/09/2025
13:50:54
810
217.20
CHIX
00041943679TRLO0
22/09/2025
13:50:54
629
217.40
BATE
00041943678TRLO0
22/09/2025
13:50:53
38
217.40
XLON
00041943677TRLO0
22/09/2025
13:50:53
40
217.40
XLON
00041943676TRLO0
22/09/2025
13:50:53
752
217.40
XLON
00041943675TRLO0
22/09/2025
13:28:49
400
217.00
BATE
00041943016TRLO0
22/09/2025
13:24:43
494
217.20
XLON
00041942956TRLO0
22/09/2025
13:24:40
346
217.20
TRQX
00041942955TRLO0
22/09/2025
13:24:40
689
217.20
BATE
00041942954TRLO0
22/09/2025
13:10:46
692
217.20
XLON
00041942694TRLO0
22/09/2025
13:10:46
612
217.20
BATE
00041942693TRLO0
22/09/2025
13:10:46
754
217.20
CHIX
00041942692TRLO0
22/09/2025
13:02:19
699
217.20
BATE
00041942286TRLO0
22/09/2025
13:02:19
1022
217.20
XLON
00041942285TRLO0
22/09/2025
13:02:19
669
217.20
BATE
00041942284TRLO0
22/09/2025
13:01:36
430
217.40
XLON
00041942267TRLO0
22/09/2025
13:01:36
48
217.40
XLON
00041942266TRLO0
22/09/2025
12:47:12
430
217.20
BATE
00041941915TRLO0
22/09/2025
12:47:12
640
217.20
BATE
00041941910TRLO0
22/09/2025
12:47:11
1598
217.20
BATE
00041941907TRLO0
22/09/2025
12:47:11
773
217.00
XLON
00041941906TRLO0
22/09/2025
12:47:11
197
217.00
BATE
00041941904TRLO0
22/09/2025
12:47:11
447
217.00
BATE
00041941905TRLO0
22/09/2025
12:45:13
637
217.20
BATE
00041941824TRLO0
22/09/2025
12:44:15
3
217.40
XLON
00041941803TRLO0
22/09/2025
12:44:15
80
217.40
XLON
00041941802TRLO0
22/09/2025
12:44:15
417
217.40
XLON
00041941801TRLO0
22/09/2025
12:44:15
669
217.20
XLON
00041941799TRLO0
22/09/2025
12:44:15
589
217.20
BATE
00041941798TRLO0
22/09/2025
12:44:15
365
217.20
TRQX
00041941800TRLO0
22/09/2025
12:31:47
942
217.00
XLON
00041941203TRLO0
22/09/2025
12:25:32
724
217.00
CHIX
00041941095TRLO0
22/09/2025
12:25:32
613
217.00
XLON
00041941094TRLO0
22/09/2025
12:20:02
370
217.00
XLON
00041940975TRLO0
22/09/2025
12:16:10
370
217.00
XLON
00041940907TRLO0
22/09/2025
12:12:18
380
217.00
XLON
00041940843TRLO0
22/09/2025
12:08:26
379
217.00
XLON
00041940783TRLO0
22/09/2025
12:03:36
521
217.00
XLON
00041940721TRLO0
22/09/2025
11:47:06
513
216.80
XLON
00041940248TRLO0
22/09/2025
11:46:40
913
216.80
XLON
00041940228TRLO0
22/09/2025
11:46:40
561
216.80
BATE
00041940227TRLO0
22/09/2025
11:46:40
491
216.80
TRQX
00041940229TRLO0
22/09/2025
11:46:40
864
216.80
CHIX
00041940226TRLO0
22/09/2025
11:45:14
506
217.00
XLON
00041940195TRLO0
22/09/2025
11:40:24
400
217.00
XLON
00041940067TRLO0
22/09/2025
11:35:34
455
217.00
XLON
00041939968TRLO0
22/09/2025
11:30:44
161
217.00
XLON
00041939842TRLO0
22/09/2025
11:30:44
314
217.00
XLON
00041939841TRLO0
22/09/2025
11:25:54
44
217.00
XLON
00041939746TRLO0
22/09/2025
11:25:54
411
217.00
XLON
00041939745TRLO0
22/09/2025
11:17:47
53
216.80
BATE
00041939616TRLO0
22/09/2025
11:17:47
808
216.80
BATE
00041939617TRLO0
22/09/2025
11:17:47
714
216.80
BATE
00041939615TRLO0
22/09/2025
11:14:46
605
216.80
XLON
00041939519TRLO0
22/09/2025
11:14:46
2183
216.80
XLON
00041939518TRLO0
22/09/2025
11:08:34
414
216.40
CHIX
00041939391TRLO0
22/09/2025
10:41:54
261
216.20
BATE
00041938635TRLO0
22/09/2025
10:41:08
694
216.40
XLON
00041938612TRLO0
22/09/2025
10:41:08
533
216.40
BATE
00041938611TRLO0
22/09/2025
10:36:51
557
216.40
XLON
00041938516TRLO0
22/09/2025
10:36:51
532
216.40
BATE
00041938514TRLO0
22/09/2025
10:36:51
192
216.40
BATE
00041938515TRLO0
22/09/2025
10:31:03
625
216.40
XLON
00041938297TRLO0
22/09/2025
10:31:03
816
216.40
BATE
00041938296TRLO0
22/09/2025
10:31:02
382
216.60
TRQX
00041938295TRLO0
22/09/2025
10:29:31
547
216.60
XLON
00041938273TRLO0
22/09/2025
10:29:31
774
216.60
CHIX
00041938272TRLO0
22/09/2025
10:28:52
58
216.80
XLON
00041938265TRLO0
22/09/2025
10:28:52
385
216.80
XLON
00041938263TRLO0
22/09/2025
10:28:52
41
216.80
XLON
00041938261TRLO0
22/09/2025
10:24:02
309
216.80
XLON
00041938122TRLO0
22/09/2025
10:24:02
156
216.80
XLON
00041938121TRLO0
22/09/2025
10:04:35
403
216.80
BATE
00041937661TRLO0
22/09/2025
10:00:50
157
217.60
XLON
00041937599TRLO0
22/09/2025
10:00:50
311
217.60
XLON
00041937598TRLO0
22/09/2025
10:00:50
51
217.20
XLON
00041937597TRLO0
22/09/2025
10:00:50
511
217.20
XLON
00041937596TRLO0
22/09/2025
10:00:50
206
217.20
XLON
00041937595TRLO0
22/09/2025
10:00:50
1098
217.40
XLON
00041937594TRLO0
22/09/2025
10:00:50
624
217.40
BATE
00041937592TRLO0
22/09/2025
10:00:50
549
217.20
BATE
00041937593TRLO0
22/09/2025
09:59:31
389
217.60
XLON
00041937541TRLO0
22/09/2025
09:50:05
850
217.40
XLON
00041937358TRLO0
22/09/2025
09:50:05
576
217.40
BATE
00041937356TRLO0
22/09/2025
09:50:05
139
217.40
BATE
00041937357TRLO0
22/09/2025
09:50:05
750
217.40
CHIX
00041937355TRLO0
22/09/2025
09:39:39
833
217.40
XLON
00041937160TRLO0
22/09/2025
09:39:39
653
217.40
BATE
00041937156TRLO0
22/09/2025
09:39:39
398
217.40
TRQX
00041937161TRLO0
22/09/2025
09:37:38
502
217.60
XLON
00041937097TRLO0
22/09/2025
09:23:38
543
217.40
BATE
00041936845TRLO0
22/09/2025
09:23:14
600
217.60
BATE
00041936814TRLO0
22/09/2025
09:23:14
70
217.60
BATE
00041936815TRLO0
22/09/2025
09:21:47
632
217.80
XLON
00041936779TRLO0
22/09/2025
09:21:46
100
218.00
BATE
00041936777TRLO0
22/09/2025
09:21:46
635
218.00
BATE
00041936778TRLO0
22/09/2025
09:21:33
73
218.00
XLON
00041936768TRLO0
22/09/2025
09:21:33
831
218.00
XLON
00041936767TRLO0
22/09/2025
09:21:33
494
218.00
BATE
00041936766TRLO0
22/09/2025
09:19:13
272
218.40
XLON
00041936719TRLO0
22/09/2025
09:19:13
263
218.40
XLON
00041936718TRLO0
22/09/2025
09:11:45
525
217.60
XLON
00041936458TRLO0
22/09/2025
09:11:39
100
217.60
BATE
00041936455TRLO0
22/09/2025
09:07:53
736
217.40
XLON
00041936364TRLO0
22/09/2025
09:07:53
796
217.40
CHIX
00041936363TRLO0
22/09/2025
08:53:29
57
217.00
TRQX
00041935968TRLO0
22/09/2025
08:53:29
332
217.00
TRQX
00041935969TRLO0
22/09/2025
08:53:27
677
217.20
XLON
00041935966TRLO0
22/09/2025
08:53:27
528
217.20
BATE
00041935965TRLO0
22/09/2025
08:53:26
808
217.20
XLON
00041935964TRLO0
22/09/2025
08:53:26
757
217.20
BATE
00041935963TRLO0
22/09/2025
08:49:28
429
216.80
BATE
00041935747TRLO0
22/09/2025
08:49:28
178
216.80
BATE
00041935748TRLO0
22/09/2025
08:48:52
1383
217.00
XLON
00041935735TRLO0
22/09/2025
08:44:56
531
216.40
BATE
00041935619TRLO0
22/09/2025
08:43:49
494
216.40
BATE
00041935590TRLO0
22/09/2025
08:40:35
531
216.40
CHIX
00041935529TRLO0
22/09/2025
08:39:53
608
216.60
XLON
00041935509TRLO0
22/09/2025
08:34:55
550
215.60
XLON
00041935407TRLO0
22/09/2025
08:30:56
373
215.60
XLON
00041935317TRLO0
22/09/2025
08:22:24
904
214.20
XLON
00041934989TRLO0
22/09/2025
08:22:24
740
214.20
BATE
00041934988TRLO0
22/09/2025
08:11:49
13
215.00
XLON
00041934611TRLO0
22/09/2025
08:11:49
87
214.80
BATE
00041934609TRLO0
22/09/2025
08:11:49
476
214.80
BATE
00041934610TRLO0
22/09/2025
08:11:46
466
215.00
XLON
00041934608TRLO0
22/09/2025
08:11:15
659
215.00
BATE
00041934589TRLO0
22/09/2025
08:09:33
380
215.20
BATE
00041934533TRLO0
22/09/2025
08:09:33
432
214.80
XLON
00041934531TRLO0
22/09/2025
08:09:33
619
215.00
XLON
00041934530TRLO0
22/09/2025
08:09:33
202
215.80
XLON
00041934529TRLO0
22/09/2025
08:09:33
581
215.80
XLON
00041934528TRLO0
22/09/2025
08:09:33
494
215.00
BATE
00041934527TRLO0
22/09/2025
08:09:33
1254
215.00
CHIX
00041934526TRLO0
22/09/2025
08:09:33
504
215.00
TRQX
00041934532TRLO0
22/09/2025
08:00:25
644
215.00
XLON
00041934080TRLO0
22/09/2025
08:00:25
425
215.00
XLON
00041934079TRLO0