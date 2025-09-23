Anzeige
WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173
Tradegate
22.09.25 | 18:57
2,552 Euro
+0,71 % +0,018
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 23

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

22 September 2025

Number of ordinary shares purchased

134,884

Weighted average price paid (p)

217.15

Highest price paid (p)

218.60

Lowest price paid (p)

214.20

Following the above purchase, FirstGroup holds 187,043,494 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 563,651,521.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 22 September 2025 is 563,651,521. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

217.19

70,885

BATE

217.14

46,292

CHIX

217.01

12,579

TRQX

217.03

5,128

Individual Transactions

22/09/2025

16:16:55

175

218.60

XLON

00041948271TRLO0

22/09/2025

16:16:55

470

218.60

XLON

00041948270TRLO0

22/09/2025

16:10:10

915

218.00

BATE

00041948016TRLO0

22/09/2025

16:10:10

2314

218.00

XLON

00041948015TRLO0

22/09/2025

16:03:29

528

218.00

BATE

00041947699TRLO0

22/09/2025

16:03:00

322

218.20

TRQX

00041947684TRLO0

22/09/2025

16:00:41

488

218.00

XLON

00041947623TRLO0

22/09/2025

16:00:41

538

218.00

BATE

00041947621TRLO0

22/09/2025

16:00:41

992

218.00

XLON

00041947622TRLO0

22/09/2025

16:00:41

728

218.00

CHIX

00041947620TRLO0

22/09/2025

16:00:10

619

218.00

BATE

00041947612TRLO0

22/09/2025

15:59:28

551

218.00

BATE

00041947573TRLO0

22/09/2025

15:57:50

1259

217.80

XLON

00041947512TRLO0

22/09/2025

15:55:35

670

217.80

XLON

00041947393TRLO0

22/09/2025

15:49:31

744

217.80

XLON

00041947152TRLO0

22/09/2025

15:49:31

541

217.80

BATE

00041947151TRLO0

22/09/2025

15:49:29

1759

217.80

XLON

00041947150TRLO0

22/09/2025

15:49:29

907

217.80

BATE

00041947148TRLO0

22/09/2025

15:49:29

968

217.80

CHIX

00041947147TRLO0

22/09/2025

15:49:29

493

217.80

TRQX

00041947149TRLO0

22/09/2025

15:48:36

644

218.20

XLON

00041947109TRLO0

22/09/2025

15:48:36

597

217.80

BATE

00041947108TRLO0

22/09/2025

15:47:01

606

217.80

BATE

00041947033TRLO0

22/09/2025

15:47:01

287

217.60

CHIX

00041947032TRLO0

22/09/2025

15:43:55

272

218.00

XLON

00041946895TRLO0

22/09/2025

15:43:55

986

218.00

XLON

00041946894TRLO0

22/09/2025

15:43:02

592

217.80

BATE

00041946849TRLO0

22/09/2025

15:30:41

364

217.20

XLON

00041946470TRLO0

22/09/2025

15:30:22

505

217.40

BATE

00041946452TRLO0

22/09/2025

15:30:22

658

217.40

XLON

00041946451TRLO0

22/09/2025

15:29:33

1108

217.40

BATE

00041946439TRLO0

22/09/2025

15:25:00

626

217.40

XLON

00041946315TRLO0

22/09/2025

15:25:00

906

217.40

XLON

00041946314TRLO0

22/09/2025

15:18:50

733

217.40

XLON

00041946119TRLO0

22/09/2025

15:18:50

405

217.40

BATE

00041946118TRLO0

22/09/2025

15:18:50

293

217.40

TRQX

00041946120TRLO0

22/09/2025

15:15:58

675

217.40

CHIX

00041945821TRLO0

22/09/2025

15:15:17

728

217.40

XLON

00041945796TRLO0

22/09/2025

15:15:17

683

217.40

BATE

00041945795TRLO0

22/09/2025

15:15:17

1580

217.40

XLON

00041945794TRLO0

22/09/2025

15:15:17

878

217.40

BATE

00041945793TRLO0

22/09/2025

15:15:00

327

217.80

XLON

00041945787TRLO0

22/09/2025

15:15:00

67

217.80

XLON

00041945786TRLO0

22/09/2025

15:14:16

329

217.40

BATE

00041945773TRLO0

22/09/2025

15:13:04

353

217.80

XLON

00041945728TRLO0

22/09/2025

15:13:04

141

217.80

XLON

00041945727TRLO0

22/09/2025

15:11:08

257

217.80

XLON

00041945662TRLO0

22/09/2025

15:11:08

117

217.80

XLON

00041945661TRLO0

22/09/2025

15:11:08

5

217.80

XLON

00041945660TRLO0

22/09/2025

15:10:16

386

217.40

BATE

00041945634TRLO0

22/09/2025

15:09:12

64

217.80

XLON

00041945602TRLO0

22/09/2025

15:09:12

425

217.80

XLON

00041945601TRLO0

22/09/2025

15:07:16

21

217.80

XLON

00041945556TRLO0

22/09/2025

15:07:16

375

217.80

XLON

00041945555TRLO0

22/09/2025

15:05:20

44

217.60

XLON

00041945494TRLO0

22/09/2025

15:05:20

60

217.60

XLON

00041945493TRLO0

22/09/2025

15:05:20

107

217.60

XLON

00041945492TRLO0

22/09/2025

15:05:20

261

217.60

XLON

00041945491TRLO0

22/09/2025

15:05:20

954

217.40

XLON

00041945490TRLO0

22/09/2025

15:05:20

1135

217.40

BATE

00041945489TRLO0

22/09/2025

15:01:05

1095

217.40

BATE

00041945355TRLO0

22/09/2025

15:01:05

792

217.40

CHIX

00041945354TRLO0

22/09/2025

15:01:05

272

217.40

TRQX

00041945356TRLO0

22/09/2025

15:01:03

481

217.80

XLON

00041945353TRLO0

22/09/2025

15:01:03

70

217.80

XLON

00041945352TRLO0

22/09/2025

15:01:03

321

217.80

XLON

00041945351TRLO0

22/09/2025

14:52:13

1681

217.40

XLON

00041945141TRLO0

22/09/2025

14:52:09

753

217.40

XLON

00041945139TRLO0

22/09/2025

14:52:09

168

217.40

XLON

00041945138TRLO0

22/09/2025

14:52:09

126

217.40

XLON

00041945137TRLO0

22/09/2025

14:52:09

934

217.20

XLON

00041945136TRLO0

22/09/2025

14:52:09

949

217.20

BATE

00041945135TRLO0

22/09/2025

14:52:09

80

217.20

BATE

00041945134TRLO0

22/09/2025

14:50:20

281

217.20

BATE

00041945087TRLO0

22/09/2025

14:44:47

612

217.40

XLON

00041944959TRLO0

22/09/2025

14:44:47

574

217.40

XLON

00041944958TRLO0

22/09/2025

14:44:47

767

217.40

BATE

00041944956TRLO0

22/09/2025

14:44:47

570

217.40

BATE

00041944957TRLO0

22/09/2025

14:44:47

942

217.20

XLON

00041944954TRLO0

22/09/2025

14:44:47

446

217.20

BATE

00041944953TRLO0

22/09/2025

14:44:47

568

217.20

TRQX

00041944955TRLO0

22/09/2025

14:44:43

569

217.40

BATE

00041944952TRLO0

22/09/2025

14:41:15

689

217.40

XLON

00041944856TRLO0

22/09/2025

14:41:15

640

217.40

BATE

00041944855TRLO0

22/09/2025

14:40:17

976

217.40

XLON

00041944837TRLO0

22/09/2025

14:40:17

638

217.40

BATE

00041944835TRLO0

22/09/2025

14:40:17

734

217.40

CHIX

00041944836TRLO0

22/09/2025

14:21:05

724

217.20

CHIX

00041944380TRLO0

22/09/2025

14:21:05

648

217.20

XLON

00041944379TRLO0

22/09/2025

14:21:05

648

217.20

BATE

00041944378TRLO0

22/09/2025

14:15:20

688

217.20

XLON

00041944192TRLO0

22/09/2025

14:00:54

703

216.80

XLON

00041943917TRLO0

22/09/2025

14:00:54

410

216.80

BATE

00041943916TRLO0

22/09/2025

14:00:24

1269

217.00

XLON

00041943911TRLO0

22/09/2025

14:00:24

305

217.00

TRQX

00041943910TRLO0

22/09/2025

13:59:40

527

217.00

BATE

00041943861TRLO0

22/09/2025

13:57:40

526

217.40

XLON

00041943825TRLO0

22/09/2025

13:50:54

846

217.20

BATE

00041943688TRLO0

22/09/2025

13:50:54

2058

217.40

BATE

00041943687TRLO0

22/09/2025

13:50:54

155

217.40

XLON

00041943686TRLO0

22/09/2025

13:50:54

410

217.40

XLON

00041943685TRLO0

22/09/2025

13:50:54

950

217.40

XLON

00041943684TRLO0

22/09/2025

13:50:54

338

217.40

XLON

00041943683TRLO0

22/09/2025

13:50:54

307

217.40

XLON

00041943682TRLO0

22/09/2025

13:50:54

751

217.20

XLON

00041943681TRLO0

22/09/2025

13:50:54

32

217.20

XLON

00041943680TRLO0

22/09/2025

13:50:54

810

217.20

CHIX

00041943679TRLO0

22/09/2025

13:50:54

629

217.40

BATE

00041943678TRLO0

22/09/2025

13:50:53

38

217.40

XLON

00041943677TRLO0

22/09/2025

13:50:53

40

217.40

XLON

00041943676TRLO0

22/09/2025

13:50:53

752

217.40

XLON

00041943675TRLO0

22/09/2025

13:28:49

400

217.00

BATE

00041943016TRLO0

22/09/2025

13:24:43

494

217.20

XLON

00041942956TRLO0

22/09/2025

13:24:40

346

217.20

TRQX

00041942955TRLO0

22/09/2025

13:24:40

689

217.20

BATE

00041942954TRLO0

22/09/2025

13:10:46

692

217.20

XLON

00041942694TRLO0

22/09/2025

13:10:46

612

217.20

BATE

00041942693TRLO0

22/09/2025

13:10:46

754

217.20

CHIX

00041942692TRLO0

22/09/2025

13:02:19

699

217.20

BATE

00041942286TRLO0

22/09/2025

13:02:19

1022

217.20

XLON

00041942285TRLO0

22/09/2025

13:02:19

669

217.20

BATE

00041942284TRLO0

22/09/2025

13:01:36

430

217.40

XLON

00041942267TRLO0

22/09/2025

13:01:36

48

217.40

XLON

00041942266TRLO0

22/09/2025

12:47:12

430

217.20

BATE

00041941915TRLO0

22/09/2025

12:47:12

640

217.20

BATE

00041941910TRLO0

22/09/2025

12:47:11

1598

217.20

BATE

00041941907TRLO0

22/09/2025

12:47:11

773

217.00

XLON

00041941906TRLO0

22/09/2025

12:47:11

197

217.00

BATE

00041941904TRLO0

22/09/2025

12:47:11

447

217.00

BATE

00041941905TRLO0

22/09/2025

12:45:13

637

217.20

BATE

00041941824TRLO0

22/09/2025

12:44:15

3

217.40

XLON

00041941803TRLO0

22/09/2025

12:44:15

80

217.40

XLON

00041941802TRLO0

22/09/2025

12:44:15

417

217.40

XLON

00041941801TRLO0

22/09/2025

12:44:15

669

217.20

XLON

00041941799TRLO0

22/09/2025

12:44:15

589

217.20

BATE

00041941798TRLO0

22/09/2025

12:44:15

365

217.20

TRQX

00041941800TRLO0

22/09/2025

12:31:47

942

217.00

XLON

00041941203TRLO0

22/09/2025

12:25:32

724

217.00

CHIX

00041941095TRLO0

22/09/2025

12:25:32

613

217.00

XLON

00041941094TRLO0

22/09/2025

12:20:02

370

217.00

XLON

00041940975TRLO0

22/09/2025

12:16:10

370

217.00

XLON

00041940907TRLO0

22/09/2025

12:12:18

380

217.00

XLON

00041940843TRLO0

22/09/2025

12:08:26

379

217.00

XLON

00041940783TRLO0

22/09/2025

12:03:36

521

217.00

XLON

00041940721TRLO0

22/09/2025

11:47:06

513

216.80

XLON

00041940248TRLO0

22/09/2025

11:46:40

913

216.80

XLON

00041940228TRLO0

22/09/2025

11:46:40

561

216.80

BATE

00041940227TRLO0

22/09/2025

11:46:40

491

216.80

TRQX

00041940229TRLO0

22/09/2025

11:46:40

864

216.80

CHIX

00041940226TRLO0

22/09/2025

11:45:14

506

217.00

XLON

00041940195TRLO0

22/09/2025

11:40:24

400

217.00

XLON

00041940067TRLO0

22/09/2025

11:35:34

455

217.00

XLON

00041939968TRLO0

22/09/2025

11:30:44

161

217.00

XLON

00041939842TRLO0

22/09/2025

11:30:44

314

217.00

XLON

00041939841TRLO0

22/09/2025

11:25:54

44

217.00

XLON

00041939746TRLO0

22/09/2025

11:25:54

411

217.00

XLON

00041939745TRLO0

22/09/2025

11:17:47

53

216.80

BATE

00041939616TRLO0

22/09/2025

11:17:47

808

216.80

BATE

00041939617TRLO0

22/09/2025

11:17:47

714

216.80

BATE

00041939615TRLO0

22/09/2025

11:14:46

605

216.80

XLON

00041939519TRLO0

22/09/2025

11:14:46

2183

216.80

XLON

00041939518TRLO0

22/09/2025

11:08:34

414

216.40

CHIX

00041939391TRLO0

22/09/2025

10:41:54

261

216.20

BATE

00041938635TRLO0

22/09/2025

10:41:08

694

216.40

XLON

00041938612TRLO0

22/09/2025

10:41:08

533

216.40

BATE

00041938611TRLO0

22/09/2025

10:36:51

557

216.40

XLON

00041938516TRLO0

22/09/2025

10:36:51

532

216.40

BATE

00041938514TRLO0

22/09/2025

10:36:51

192

216.40

BATE

00041938515TRLO0

22/09/2025

10:31:03

625

216.40

XLON

00041938297TRLO0

22/09/2025

10:31:03

816

216.40

BATE

00041938296TRLO0

22/09/2025

10:31:02

382

216.60

TRQX

00041938295TRLO0

22/09/2025

10:29:31

547

216.60

XLON

00041938273TRLO0

22/09/2025

10:29:31

774

216.60

CHIX

00041938272TRLO0

22/09/2025

10:28:52

58

216.80

XLON

00041938265TRLO0

22/09/2025

10:28:52

385

216.80

XLON

00041938263TRLO0

22/09/2025

10:28:52

41

216.80

XLON

00041938261TRLO0

22/09/2025

10:24:02

309

216.80

XLON

00041938122TRLO0

22/09/2025

10:24:02

156

216.80

XLON

00041938121TRLO0

22/09/2025

10:04:35

403

216.80

BATE

00041937661TRLO0

22/09/2025

10:00:50

157

217.60

XLON

00041937599TRLO0

22/09/2025

10:00:50

311

217.60

XLON

00041937598TRLO0

22/09/2025

10:00:50

51

217.20

XLON

00041937597TRLO0

22/09/2025

10:00:50

511

217.20

XLON

00041937596TRLO0

22/09/2025

10:00:50

206

217.20

XLON

00041937595TRLO0

22/09/2025

10:00:50

1098

217.40

XLON

00041937594TRLO0

22/09/2025

10:00:50

624

217.40

BATE

00041937592TRLO0

22/09/2025

10:00:50

549

217.20

BATE

00041937593TRLO0

22/09/2025

09:59:31

389

217.60

XLON

00041937541TRLO0

22/09/2025

09:50:05

850

217.40

XLON

00041937358TRLO0

22/09/2025

09:50:05

576

217.40

BATE

00041937356TRLO0

22/09/2025

09:50:05

139

217.40

BATE

00041937357TRLO0

22/09/2025

09:50:05

750

217.40

CHIX

00041937355TRLO0

22/09/2025

09:39:39

833

217.40

XLON

00041937160TRLO0

22/09/2025

09:39:39

653

217.40

BATE

00041937156TRLO0

22/09/2025

09:39:39

398

217.40

TRQX

00041937161TRLO0

22/09/2025

09:37:38

502

217.60

XLON

00041937097TRLO0

22/09/2025

09:23:38

543

217.40

BATE

00041936845TRLO0

22/09/2025

09:23:14

600

217.60

BATE

00041936814TRLO0

22/09/2025

09:23:14

70

217.60

BATE

00041936815TRLO0

22/09/2025

09:21:47

632

217.80

XLON

00041936779TRLO0

22/09/2025

09:21:46

100

218.00

BATE

00041936777TRLO0

22/09/2025

09:21:46

635

218.00

BATE

00041936778TRLO0

22/09/2025

09:21:33

73

218.00

XLON

00041936768TRLO0

22/09/2025

09:21:33

831

218.00

XLON

00041936767TRLO0

22/09/2025

09:21:33

494

218.00

BATE

00041936766TRLO0

22/09/2025

09:19:13

272

218.40

XLON

00041936719TRLO0

22/09/2025

09:19:13

263

218.40

XLON

00041936718TRLO0

22/09/2025

09:11:45

525

217.60

XLON

00041936458TRLO0

22/09/2025

09:11:39

100

217.60

BATE

00041936455TRLO0

22/09/2025

09:07:53

736

217.40

XLON

00041936364TRLO0

22/09/2025

09:07:53

796

217.40

CHIX

00041936363TRLO0

22/09/2025

08:53:29

57

217.00

TRQX

00041935968TRLO0

22/09/2025

08:53:29

332

217.00

TRQX

00041935969TRLO0

22/09/2025

08:53:27

677

217.20

XLON

00041935966TRLO0

22/09/2025

08:53:27

528

217.20

BATE

00041935965TRLO0

22/09/2025

08:53:26

808

217.20

XLON

00041935964TRLO0

22/09/2025

08:53:26

757

217.20

BATE

00041935963TRLO0

22/09/2025

08:49:28

429

216.80

BATE

00041935747TRLO0

22/09/2025

08:49:28

178

216.80

BATE

00041935748TRLO0

22/09/2025

08:48:52

1383

217.00

XLON

00041935735TRLO0

22/09/2025

08:44:56

531

216.40

BATE

00041935619TRLO0

22/09/2025

08:43:49

494

216.40

BATE

00041935590TRLO0

22/09/2025

08:40:35

531

216.40

CHIX

00041935529TRLO0

22/09/2025

08:39:53

608

216.60

XLON

00041935509TRLO0

22/09/2025

08:34:55

550

215.60

XLON

00041935407TRLO0

22/09/2025

08:30:56

373

215.60

XLON

00041935317TRLO0

22/09/2025

08:22:24

904

214.20

XLON

00041934989TRLO0

22/09/2025

08:22:24

740

214.20

BATE

00041934988TRLO0

22/09/2025

08:11:49

13

215.00

XLON

00041934611TRLO0

22/09/2025

08:11:49

87

214.80

BATE

00041934609TRLO0

22/09/2025

08:11:49

476

214.80

BATE

00041934610TRLO0

22/09/2025

08:11:46

466

215.00

XLON

00041934608TRLO0

22/09/2025

08:11:15

659

215.00

BATE

00041934589TRLO0

22/09/2025

08:09:33

380

215.20

BATE

00041934533TRLO0

22/09/2025

08:09:33

432

214.80

XLON

00041934531TRLO0

22/09/2025

08:09:33

619

215.00

XLON

00041934530TRLO0

22/09/2025

08:09:33

202

215.80

XLON

00041934529TRLO0

22/09/2025

08:09:33

581

215.80

XLON

00041934528TRLO0

22/09/2025

08:09:33

494

215.00

BATE

00041934527TRLO0

22/09/2025

08:09:33

1254

215.00

CHIX

00041934526TRLO0

22/09/2025

08:09:33

504

215.00

TRQX

00041934532TRLO0

22/09/2025

08:00:25

644

215.00

XLON

00041934080TRLO0

22/09/2025

08:00:25

425

215.00

XLON

00041934079TRLO0


