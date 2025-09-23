KI-Börsenboom geht einfach weiter! Oracle, Harvest Technology Group und Palo Alto Networks im Fokus!

Anzeige / Werbung

Trotz hoher Bewertungen an den US-Börsen und Sorgen vor einer Rezession setzt sich der Boom mit der Künstliche Intelligenz bei den Anlegern weiter fort. IT-Unternehmer Larry Ellison spielte sich dabei in den Mittelpunkt der Branche. Doch es gibt mehr als nur einen Börsenstar. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Oracle, die Harvest Technology Group und Palo Alto Networks.

Techfirmen bleiben dominant!

Die Zahlensaison an den Börsen ist erst einmal um, doch von dem sonst so schwierigen Börsenmonat September ist bisher wenig zu sehen. Er gilt zusammen mit dem Oktober historisch gesehen als der schlechteste Börsenmonat des Jahres, doch 2025 steigen die Kurse vor allem nordwärts. Dabei dominieren weiterhin die Tech-Aktien aus dem KI-Sektor die Nachrichtenlage. In den Mittelpunkt konnte sich dabei zuletzt Larry Ellison spielen, der schillernde Gründer des Datenbank-Spezialisten Oracle. Nachdem das Unternehmen meldete, dass man in den kommenden Jahren aufgrund des KI-Booms mehrere hundert Milliarden Dollar an neuen Aufträgen kommen sieht, legte die Oracle-Aktie an einem Tag um rund 40 Prozent zu. Larry Ellison löste dadurch Tesla-Boss Elon Musk als reichsten Mann der Welt ab.

Optimismus dank Federal Reserve

Neben den guten Meldungen von den Unternehmen ist es aber derzeit die Notenbank, die die Herzen der Anleger höherschlagen lässt. So gehen die Märkte von einer Zinssenkung der Federal Reserve im September sowie weiteren im Laufe des Jahres aus. Niedrige Zinsen sind in der Regel Treibstoff für Technologie-Aktien. Und so konnte der Technologieindex Nasdaq 100 sich in den Tagen vor der Fed-Sitzung oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnitte etablieren. Charttechniker werten dies als positives Signal.

China verbietet Nvidia-Chips

Doch es gibt auch Wolken am KI-Himmel und die kommen ausgerechnet aus China. Laut Financial Times hat die Regierung in Beijing nationale IT-Unternehmen aufgefordert, keine KI-Chips mehr von Nvidia zu kaufen. So wolle China zum einen die USA treffen, mit denen die Volksrepublik gerade Verhandlungen im Zollstreit führt. Zum anderen wolle das Land so die nationale Produktion von KI-Chips fördern, schreibt die Londoner Zeitung. Nvidia hatte trotz der US-Sanktionen gegen China die Erlaubnis aus Washington erhalten, leistungsärmere KI-Chips nach China zu exportieren. Nun könnte dieses Geschäft ins Wasser fallen und Nvidia ohne eigenes Zutun zu einer Geißel des sino-amerikanischen Zollstreits werden, wie in Sozialen Medien spekuliert wird.

Oracle: Künftige Aufträge schieben Kurs an!

Oracle (272 Euro; US68389X1054): Als eines der ältesten Unternehmen sorgte Oracle am 9. September für einen wohl historischen Tag an der Börse. Das Unternehmen meldete mit den eher enttäuschenden Quartalszahlen, dass man Aufträge im Wert von 455 Mrd. US-Dollar unterschrieben oder zugesagt bekommen hatte. Konkret sichert Oracle seinen Geschäftspartner vor allem Rechnerkapazität auf Jahre zu. Solch eine Zahl hatte selbst die Wall Street noch nicht gesehen und so legte die Aktie an diesem einen Tag in der Spitze um mehr als 40 Prozent zu und machte Gründer Larry Ellison zum reichsten Mann der Welt. Oracle kommt nun auf einen Börsenwert von rund 915 Mrd. US-Dollar.

Harvest Technology Group: Sichere Datenübertragung und Fernsteuerung!

Die Harvest Technology Group (0,026 AUD; AU0000082422) gehört zu den kleineren Anbietern, hat im allerdings auf einen äußerst speziellen Bereich der Datenübertragung spezialisiert. So bietet das Unternehmen Hardware- und Softwarelösungen für die sichere Datenübertragung in Echtzeit an - und das selbst unter extremen Bedingungen. Dabei hat sich Harvest als Spezialist für schwierige Rahmenbedingungen positioniert. Das Unternehmen entwickelt Systeme, die etwa in Offshore-Plattformen, Hafenanlagen, bei militärischen Operationen oder in der kritischen Infrastruktur eingesetzt werden. Die Kerntechnologie: die Komprimierung und verschlüsselte Übertragung von HD-Videodaten, Sensordaten und Audiostreams selbst bei minimaler Bandbreite. Damit lassen sich entfernte Orte aus sicherer Entfernung überwachen, begutachten oder sogar fernsteuern. Zu den strategischen Meilensteinen des Unternehmens zählen dabei die Partnerschaften mit Marlink und Guerrilla Technologies, die auf Harvest-Lösungen bei der Ferninspektion von Ausrüstung zurückgreifen. Für 2025 streben die Australier den Ausbau des Geschäfts in Nordamerika und Europa sowie den Sprung in die Gewinnzone an. Die Aktie bringt es derzeit auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 24 Mio. AUD und gilt außerhalb Australiens als weitgehend unentdeckt. Neben der australischen Heimatbörse wird der Titel auch in Frankfurt gehandelt.

Palo Alto Networks: Analysten heben den Daumen

Palo Alto Networks (206 US- Dollar; US6974351057): Palo Alto Networks ist ein etabliertes Unternehmen im Silicon Valley und hat sich als Experte für Cybersecurity aufgestellt. Und Sicherheit ist im Zeitalter der KI zu einem großen Thema in der Wirtschaft und an den Börsen geworden. Nun konnte das Unternehmen mit der Übernahme des Passwort-Spezialisten Cyberark punkten. Die Analysten von Wedbush nahmen die Aktie sogar in ihre "Best Ideas List" im Technologie-Sektor auf. Zum einen sei Palo Alto Networks aufgrund seiner breiten Aufstellung einer der Kern-Profiteure beim Boom der Künstlichen Intelligenz. Zum anderen stärke die jüngste Cyberark-Übernahme die Position gegenüber den Kunden. Die Bedeutung dieser Transaktion sei noch nicht an den Märkten vollumfänglich erfasst worden. Die Aktie hat die deutlichen Abstürze im April und Ende August nahezu vollständig wieder aufgeholt und notiert aktuell nahe ihres Rekordhochs.

September schlechtester Börsenmonat? https://www.boerse-online.de/nachrichten/geldundvorsorge/dax-im-september-warum-anleger-jetzt-zittern-muessen-der-schlechteste-boersenmonat-im-check-20385609.html

China verbietet Nvidia-Chips: https://www.ft.com/content/12adf92d-3e34-428a-8d61-c9169511915c

Best Ideas List" von Wedbush: https://finance.yahoo.com/news/wedbush-just-added-two-tech-200312232.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAIAc8zJEv7AcVj4Ux1Ddnw8V8Hn8XCy3WJ2JiZN9kk_g6CKMuTvOZkqOUqrDV8WsvhPHEuSdomK41E5A93MyH48ZCUwPYjPwf72Xd2PPnPaYTXjnIspMXt_c9DeGvuFaEsm74afovX2E09t9cXOC3u4N8lP1Q4KyFthfU22iauiP



Enthaltene Werte: US68389X1054,US6974351057,AU0000082422