© Foto: adobe.stock.com

Der Goldsektor weist in diesen Tagen ein unfassbares Momentum auf. Der Goldpreis explodiert und scheint der Schwerkraft zu entsagen. Die Aktien der Goldproduzenten verzeichnen enorme Kurssprünge. Totale Eskalation!Gold mit epischer Rekordjagd Der Goldpreis weist in der aktuellen Phase ein unfassbares Momentum auf. Auch zu Wochenbeginn lässt er keine Zweifel daran aufkommen, die epische Rekordjagd fortsetzen zu wollen. Diese Entwicklung kommt nicht wirklich überraschend, denn bei Gold ist gewaltig Druck im Kessel. Doch nicht nur Gold zeigt sich in Rekordlaune. Auch der Silberpreis steht vor einer Neubewertung. Die 50 US-Dollar, die noch bis vor wenigen Wochen als "Hirngespinst" galten, sind …