ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Sell" belassen. Das Umsatzwachstum dürfte gegenüber dem zweiten Quartal etwas angezogen haben, schrieb Guillaume Delmas am Montag in seinem Ausblick auf den in einem Monat erwarteten Zwischenbericht. Zunächst sieht er aber ein unverändertes Umfeld und kaum Innovationsschub bei den Hamburgern./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0005200000