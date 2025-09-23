Testabbau in Wyoming erfolgreich beendet

Anzeige / Werbung

American Rare Earths hat gemeldet, beim Halleck-Creek-Projekt in Wyoming einen wichtigen Fortschritt erzielt zu haben. Nach Angaben des Managements sei der Testabbau auf dem Areal Cowboy State Mine erfolgreich abgeschlossen worden. Dabei seien rund 3.080 Tonnen Gestein gewonnen und zerkleinert worden. Teile des Materials würden nun an internationale Speziallabore verschickt, um Verfahren zur effizienteren Gewinnung von Seltenen Erden zu entwickeln.

Ablauf des Testabbaus

Das Unternehmen erklärte, dass die Tochtergesellschaft Wyoming Rare (USA) Inc. den Abbau unter einer staatlichen Erkundungslizenz durchgeführt habe. Zunächst sei verwittertes Oberflächenmaterial gesprengt und zwischengelagert worden, bevor das nicht verwitterte Erz aus tieferen Schichten gewonnen und gebrochen worden sei.



Von dem geförderten Erz seien laut Management vier Proben im Gesamtumfang von etwa 13,7 Tonnen an internationale Partner verschickt worden. Dazu gehörten Firmen aus den USA, Deutschland und Kanada, die unterschiedliche Verfahren der Zerkleinerung und Mahlung prüfen sollten, darunter Hochdruckwalzen und Vertikal-Rollenmühlen.