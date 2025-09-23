Enpal baut jetzt eigene Wärmepumpen mit bis zu 16 Kilowatt Heizleistung und einer maximalen Vorlauftemperatur bis 80 Grad. Sie sollen die wachsende Nachfrage im Segment großer Einfamilienhäuser und unsanierter Bestandsbauten befriedigen. Enpal-Kunden haben ab sofort die Wahl. Sie sich können entweder ein Gerät des bisherigen Partners Bosch einbauen lassen oder die neue, eigenentwickelte Wärmepumpe des Unternehmens. Das neue Modell sei auf große Heizlasten ausgelegt und für Einfamilienhäuser oder unsanierte Bestandsbauten mit hohem Wärmebedarf gedacht. Damit will Enpal weitere Kundengruppen erschließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
