MHP Hotel AG lieferte ein starkes H1 2025 mit Umsätzen +13 % yoy, getrieben durch die Eröffnung des Koenigshof im Juni 2024 und eine stabile organische Entwicklung. EBITDA erreichte einen Rekord von 2,3 Mio. EUR mit einer Margenverbesserung von ~5pp. KPIs blieben robust, mit einer Belegung von 74 % (+1pp), ADR bei 222 EUR (+8 %) und RevPAR bei 163 EUR (+9 %), trotz eines UEFA Euro 2024 Basiseffekts im Juni. In MHPs Earnings Call (Aufzeichnung hier: https://research-hub.de/events/video/2025-09-22-14-00/CDZ0-GR) bestätigte das Management die FY25 Guidance von ~180 Mio. EUR Umsatz und ~15 Mio. EUR EBITDA, was ein anhaltendes zweistelliges Wachstum im H2 impliziert, wobei das neu eröffnete Conrad Hamburg voraussichtlich wesentlich zu den Umsätzen beitragen wird (5-6 Mio. EUR im H2, ~30 Mio. EUR jährlich nach Stabilisierung, mwb Schätzung). Die gut gefüllte Projektpipeline könnte einen Katalysator für ein weiteres Rerating darstellen. Wir bestätigen unsere BUY Empfehlung mit PT 3,20 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag
