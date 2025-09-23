DAX startet freundlich, KI-News treiben Nvidia

Der DAX präsentiert sich zum Handelsstart freundlich, während die Vorgaben aus den USA bislang keine klare Richtung erkennen lassen. Auch in Asien fehlten eindeutige Impulse: Anleger agieren vorerst zurückhaltend und warten auf frische Signale aus Konjunkturdaten und der Geldpolitik.
Makroökonomischer Überblick:
Am Vormittag rücken die Einkaufsmanagerindizes in den Vordergrund: In Deutschland wird für den HCOB Manufacturing PMI ein leichter Anstieg auf die Wachstumsschwelle erwartet. Parallel dazu liefert Großbritannien seinen S&P Global Manufacturing PMI, der laut Prognosen nahezu unverändert bleiben dürfte und damit ein gemischtes Bild der europäischen Konjunktur zeichnet. Später am Abend richtet sich der Blick über den Atlantik: Fed-Chef Jerome Powell spricht vor der Greater Providence Chamber of Commerce - ein Auftritt, der nach den jüngsten Zinsschritten Hinweise auf den weiteren Kurs der US-Geldpolitik liefern könnte.
Im Fokus:
Nvidia zeigt sich vorbörslich fester, nachdem der Chipriese eine strategische Partnerschaft mit OpenAI angekündigt hat. Geplant ist ein Investitionsvolumen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar, um gemeinsam KI-Rechenzentren mit einer Kapazität von zehn Gigawatt aufzubauen. Die erste Ausbaustufe soll 2026 starten. Ziel ist es, die nächste Generation von KI-Modellen zu trainieren und die Infrastruktur für künftige Superintelligenz zu schaffen - ein Schritt, der Nvidia als zentralen Treiber der KI-Revolution positioniert.
TUI notiert ebenfalls im Plus. Der Reisekonzern meldete für die Sommersaison einen leichten Rückgang der Buchungen um zwei Prozent, bedingt durch Hitzewellen im Mittelmeerraum und den Nahost-Konflikt. Gleichzeitig stiegen die Durchschnittspreise um drei Prozent, und für das Wintergeschäft liegen die Buchungen bereits über Vorjahr. Vorstandschef Sebastian Ebel bestätigte das Ziel, den bereinigten operativen Gewinn um bis zu elf Prozent zu steigern - ein Signal, das den Markt trotz der Herausforderungen positiv stimmt.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG2AUX
|13,88
|25006,588555 Punkte
|35,03
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG7M0W
|22,29
|25850,682417 Punkte
|10,57
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B2J
|11,56
|22468,402271 Punkte
|19,97
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5FYK
|4,25
|23210,172662 Punkte
|53,35
|Open End
|NASDAQ-100
|Bear
|UG7ZR8
|21,58
|27292,425915 Punkte
|9,78
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|ASML Holding N.V.
|Call
|HD9Q1Q
|1,20
|980,00 EUR
|11,51
|17.12.2025
|IBM Corp.
|Call
|UG8TCS
|3,83
|260,00 USD
|3,72
|13.01.2027
|Silber
|Call
|UG4GG9
|3,46
|43,00 USD
|6,63
|20.03.2026
|Apple Inc.
|Call
|HD5QRM
|2,37
|235,00 USD
|19,47
|17.12.2025
|NVIDIA Corp.
|Call
|UG1X0Q
|1,93
|225,00 USD
|7,91
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|MDAX®
|Long
|UG6H8Q
|4,88
|20106,388634 Punkte
|3
|Open End
|ASML Holding N.V.
|Short
|UG3ULX
|5,18
|1216,173088 EUR
|-2
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs)
|Long
|UG37D8
|2,66
|131,433624 USD
|5
|Open End
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|HC2887
|1,31
|67,798357 EUR
|4
|Open End
|Volkswagen AG Vz.
|Long
|UG5TV9
|0,75
|82,862458 EUR
|12
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.09.2025; 09:25 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen