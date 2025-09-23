Der Energieinstallateur Enpal ergänzt sein Angebot um eine eigene Wärmepumpe. Sie kann eine Heizleistung von bis zu 16 kW liefern. Der Solarsystem-Anbieter Enpal bringt erstmals eine eigene, vollständig in das Enpal-System integrierte Wärmepumpe auf den Markt. Die spezielle Entwicklung für höhere Heizlasten ergänze das bestehende Angebot, teilte Enpal mit. Das Unternehmen erwartet, damit neue Kundengruppen zu erschließen.Mit bis zu 16 Kilowatt (kW) Heizleistung und einer maximalen Vorlauftemperatur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver