Bern - Die Schweizer Volkswirtschaft hat im zweiten Quartal 2025 einen deutlich tieferen Leistungsbilanz-Überschuss als im Vorquartal erzielt. Dies ist hauptsächlich auf den gesunkenen Saldo-Wert im Warenhandel zurückzuführen, wo auch der Goldhandel erfasst ist. In den Monaten April bis Juni belief sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf rund 10,2 Milliarden Franken, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Dienstag mitteilte. Damit fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab